「捷運宅」、「台積宅」不是建商說了算　專家2方法辨分明

▲「捷運宅」、「台積宅」不是建商說了算。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中進入大捷運時代，除有已通車的捷運綠線外，還有核定的捷運藍線以及橘線，不少建案打出「捷運宅」吸引目光，但實際上「銀行的認定」才會是正港認證，另外近年興起的「台積宅」也並非建商說了算，專家認為，台積宅的通勤時間必須在15分鐘內才算數。

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近期受到銀行滿水位的風波，但台中不像台北，捷運系統仍是屬於新生兒階段，購屋族也開始想找正港捷運宅，以免在鑑價時出現微幅貸差，普遍以銀行的標準來說，通常在捷運周邊500~800公尺範圍內的房屋，約莫是步行5至10分鐘可及的範圍，才會視為捷運宅。

當前房市回歸自住需求，購屋族更加重視居住便利性，也對於是貸款成數的微幅差距斤斤計較，台中目前僅有單一綠線營運，不過日均運量已突破4萬人次。在台中捷運持續朝著「大眾運輸導向型發展」目標前行下，綠線站點周邊已陸續出現明顯房價漲勢。

▲台中目前僅有單一綠線營運，不過日均運量已突破4萬人次。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴表示：「捷運宅具有交通優勢，無論是自用或是出租，都相當實用與快速，以北市經驗來說，過去捷運站週邊短短250公尺的住宅交易，就可以佔北市住宅交易2成以上，足可見捷運宅受到購屋者青睞程度。」

實際上「捷運宅」就像「台積宅」一樣，變成廣告效果成為文宣，以台中來說，不論多遠的建案，到處都能看到大大的「中科」字樣，包含「中科後花園」、「直通中科」等等。

▲真正的「台積宅」主要是要觀察基地到台積電停車場的通行時間。（圖／記者陳筱惠攝）

代銷業者張譯升說：「以實務上代銷的經驗來說，真正的『台積宅』主要是要觀察基地到台積電停車場的通行時間，實際上，台積電工程師會有on call機制，若發生如地震、臨時調派人手的緊急狀況要招回工程師時，15分鐘就是一個考驗，但與距離無關，主要是通勤時間。」

陳傑鳴也指出，面對央行打炒房，購屋者如果擔心房市反轉，正港的捷運宅也許保值度較高，是目前購屋者可以多留意的產品。

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