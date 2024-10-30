租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

▲租屋詐騙案層出不窮，最新一集《地產詹哥老實說》帶讀者破解常見的詐騙手法。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

網上充斥租屋詐騙，究竟該如何破解、反制？最新一集《地產詹哥老實說》SAND理想好居住居管理聯盟執行長陶迪，她提出過去常見的3大租屋詐騙手法，並提出實務上有效降低風險的做法，此外她也分享近來租屋詐騙已演發出新型態，從詐騙租客到詐騙房東。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，破解租屋詐騙手法。

節目一開始，主持人詹哥提出2項常見的租屋詐騙，包括假房東出租給不知情的民眾，以及真房東一屋多租，即便受害人已看過房，而付了訂金、甚至修繕費用之後，最後才發現原來該屋早有其他租客。

第三是最近在網上很常討論的租屋詐騙手法，社群平台上放出許多精美屋況照片，且價格合理，條件頗佳讓房東提出「看屋前，先付訂金排順位」要求，不少租屋族因此受騙。

▲陶迪強調，千萬不要在看屋前給出任何1毛錢，會有如此要求的房東或業者，基本上都是詐騙。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

陶迪表示，這3大手法在10幾年就已出現，建議民眾透過正規合法的包租代管公司，能大大降低租屋風險。若真要直接向屋主租，陶迪說：「千萬不要在看屋前給出任何一毛錢，會有如此要求的房東、業者，甚至是租客，基本上都是詐騙。」

如何辨別真假房東？陶迪說：「可以先調該屋謄本，得知房東姓氏、部分身分證號之後，再請房東提供身分文件比對，而若租屋對象是代理人，也可請對方提供轉租同意書，而要簽約承租之際，也可要求公證。」

不過，陶迪坦言：「台灣的租屋市場中，租客相對弱勢，如果租客提出的要求太過麻煩，房東可能就直接找下一位租客了，此外許多房東為了不報稅，也不會答應公證要求。」

因此，陶迪提到，國內政府也盡力透過制度，改善租屋環境，像是推廣包租代管，或是透過租金補貼的方式，讓租屋市場檯面化。她希望有朝一日，台灣也能像日本一樣，有完善的租屋押金履保機制，甚至像新加坡一樣，房東與租客不能直接接洽，全都得夠過專業的第三方。

▲台灣的租屋市場中，租客相對弱勢。（示意圖／ET資料照）

節目最後，陶迪分享，除了上述提到的3大租屋詐騙手法，近來出現新型態，從詐騙租客轉變成詐騙房東，舉例來說「租客找上房東，編出各種理由，就是想趕快租到這間房子，並願意直接匯款訂金，這時房東通常見獵心喜，覺得好康上門。」

「之後，租客也如約匯了1筆錢給房東，但其實這租客是詐騙集團，在其他地方騙了錢，把房東的帳號做為洗錢之用，錢匯過去之後，再以其他理由反悔不租，要求退還款項，這時大多房東心地善良都會退，而若不退，對方就會反提告詐騙，非常麻煩。」