從小三代同堂「出社會狂存錢買房」　她1原因想放棄！全場喊買

▲原PO以前很想買房，但現在卻猶豫了。（示意圖／本報資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，如今買房已經變成年輕人遙不可及的夢，一名網友表示，爸媽沒錢買房子，從小就是住在爺爺奶奶家，三代同堂，出社會後開始賺錢，想要買一間自己的房子，但是一想到買了房後，要開始背房貸，得過著省吃儉用的生活，讓她很猶豫。

原PO在Dcard發文，父母缺乏理財觀念，薪水拿到就花光光，因此從小便與爺爺奶奶、父母共同生活，居住在爺爺奶奶名下的房子中，不過，他擔心爺爺奶奶去世後，其他繼承人可能要求分割房產，「我就不能一直住在那裡了」，於是出社會開始賺錢後，一直很努力存錢，想為了自己買一間房。

然而，她也面臨另一個問題，如果將所有積蓄投入房產，就意味著生活品質必須長期受限，一輩子過著省吃儉用的生活，只為了一個可以住的地方，「其實也好想跟大家一樣買想要的東西，也沒有出國旅遊過，如果是你們，會把錢都拿去買房子嗎？」

對此，有網友認為買下去就對了，「買房子一定不輕鬆，要有所犧牲阿，還想出國？買奢侈品？吃大餐？擇一謝謝，但也不用太灰心，五到十年後會感謝自己有做這樣的抉擇」、「反正你沒買房也是省吃儉用到現在啊，如果註定一輩子要省省省，那有房是不是還比較強」、「勸買房，就算小小的套房也是安居的窩。而且開始理財後錢會越滾越多，想買的東西、想出國旅遊……等夢想都能成真」。

還有過來人分享，「今年買房+1，一輩子省吃儉用，從不買奢侈品也沒出過國，東西用到沒，或用到壞才買，連看電影、唱ktv的次數用一隻手就能算出來，今年31歲，自己買棟透天來住，上班騎車只要5分鐘就是爽」、「28歲的我是私立高職半工半讀，私立科大產學班，畢業後來到不錯的公司，買了現在租的房，30年中古屋645萬，總坪數45室內坪34，房貸根本輕鬆繳」。