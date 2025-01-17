本來在台北工作「想去花東生活」　網曝現況：租房沒有比較便宜

▲原PO想去花東生活，網友曝現況。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

住在不同的縣市，開銷也就不太一樣。近日有網友發文透露，他目前在台北工作，不過近日有意前去花東，如果他找一份月薪4萬的工作，生活水準是否還可以？並且有機會存下一些錢呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在Dcard上，以「請益月薪四萬在花東的生活水準」為標題發文，提到他目前在台北工作，不過因為覺得有點操勞，所以考慮去花蓮或者台東工作。他也補充道，自己目前沒有房，換言之，若去花東就要租屋。

原PO拋問，如果找一份月薪4萬元的工作，在花東的生活水準是否還能接受？如果沒有什麼太高的消費習慣，能不能存下一些錢？還是說現在花東的房租、物價也在往上中，所以生活水準可能也只比台北好一點點呢？

貼文曝光後，有網友回應，「房租很便宜，但你要先確定能在花東找到四萬工作欸」、「我覺得去那邊要考慮地震跟風災的問題，而不是考慮生活水準的問題」。

但多數網友則認為，「花蓮人路過，物價貴，房租沒有很便宜，薪水很低，建議公職再來」、「台東房租沒想像中的便宜」、「台東租房沒有比較便宜，套房基本也要7000-8000，吃東西也跟西半部差不多，買菜更不用說」、「我覺得東部物價比北部還貴，貴到我回來南部工作，都覺得東西超便宜，但房租還可以，便宜租大概6000一個月」、「在花蓮有四萬月薪可以過很好了，房租比台北便宜是肯定的，物價就偏高，畢竟交通問題加上沒競爭」。