鄉村包圍城市養品牌　中小型建商求生鎖定「潭雅后神海」

▲中科外溢區的大雅、潭子、神岡、后里區與海線，都有中小型開發商推出首購產品。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到央行信用管制以及營建成本高漲，區域在地建商不僅土地取得門檻拉高，更因缺工缺料問題，推升營建成本，近期就有不少中小型建商採取「鄉村包圍城市」的策略推案，以自住為主的方式積累品牌，再邁進市區。

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以中科外溢區的大雅、潭子、神岡、后里區來說，在地開發商「雅豐不動產團隊」在地推出「雅豐真鑽」系列別墅個案，目前已到第8期，範圍包含潭子、神岡、后里。

▲年輕人願意用方便的通勤與交通時間，換取可負擔的房價。（圖／記者陳筱惠攝）

預計農曆年前將在大雅以及潭子推出2案，合計總銷約6億元，在公益活動「雅豐盃」記者會上，雅豐不動產團隊董事長紀樹能指出：「控制成本部分我們採取自建自銷模式，區域中小型個案也偏向危老模式取得土地，目前台中市土地成本有目共睹都已拉高，不少開發商轉往用方便的通勤與交通時間，換算房價讓年輕人買得起。」

▲雅豐不動產團隊董事長紀樹能（右3）、台中市地政局長吳存金（右4）、雅豐公益協會理事長紀陳英鳳（左4）連袂出席公益活動。（圖／記者陳筱惠攝）

另，過去深耕台中市南屯區的聖揚機構，目前單元二目前正在拆架的「樂晴空」，產品規劃28~38坪、2~3房，該案預售時期已銷售約7成，3成保留戶與大店面即將釋出，住家預估單價6字頭起。未來聖揚機構企業總部也將搬進「樂晴空」一樓。

▲聖揚機構總經理陳正哲則是重壓海線地區，旗下個案全面選擇先建後售。（圖／記者陳筱惠攝）

聖揚機構總經理陳正哲未來佈局重壓海線，目前台中梧棲新案預計明年Q3交屋，而沙鹿新案將採先建後售模式，產品規劃27~36坪、2~3房，預計年後動工。先建後售的主因，陳正哲說：「真的是成本問題，工人不好找，延遲交屋建商也要面對罰款，以過去幾個個案來說，變動成本負擔過大。」

陳正哲認為：「以目前年輕人可以負擔的房價大約落在3字頭，總價在千萬內，放眼台中，也只剩海線地區能夠cover這樣的房價，因此，未來聖揚開發重心仍將擺在南屯區與海線地區。」

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