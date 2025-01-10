入住百年建物！女在家關窗影片瘋傳　一票看了狂勸：很危險

▲女子想把屋內大窗戶關上，嘗試很多次之後才成功。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子入住夢想中的住處，但她也在TikTok平台發布影片，稱此處的窗戶非常重，且很難關上。影片曝光後，許多網友看了感到有些害怕，因為女子關窗的動作看起來有些危險，甚至整個人站在窗台上。

Newsweek報導，女子入住的這棟房子已有百年歷史，當時她正在室內，想要把眼前這扇大窗戶關上。影片顯示，女子伸出雙手、整個人縮起來，試圖利用全身的重量想把窗戶往下拉，但經過多次嘗試仍無法把窗戶關上，因此她站上窗台，想把窗戶往下推。

♬ original sound - manyshiningfathers @msf_manyshiningfathers Living in a loft apartment is such a lovely thing but this was a reminder that this building is more than a hundred years old #loftapartment

最後她終於成功把窗戶關上，這段短短47秒的影片引發討論，觀看人次至今超過130萬次，因為許多網友沒有發現窗戶外面還有陽台，覺得女子的行為有些危險，直呼「別站在（窗台）上面，天哪！」、「你爬上窗台嚇到我了」、「意外可能隨時發生」。

對於眾多網友的留言，女子後來說明，窗戶外面其實有陽台，若沒有陽台，她也不會站在窗台上。