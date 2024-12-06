真剛需自用客出籠！2025開徵碳費　永續建築成話題

▲自住買房好時機！限貸令讓市場回歸冷靜，節能建築成首選。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者黃稜涵／採訪報導

央行今年九月祭出第七波限貸令，主要針對炒房行為及多戶投資客，目的在抑制房價過熱現象。政策實施後，房地產市場投資行為減少，而剛性需求的購屋族群成為市場主力。隨著市場趨於冷靜、理性，對於首購族與實質換屋需求者來說，正是進場買房的好時機。

▲央行今年九月祭出第七波限貸令，政策實施後，房地產市場投資行為減少，而剛性需求的購屋族群成為市場主力。

財經專家陳炳辰表示，實際上央行這一次的信用管制政策，他比較針對的還是投資或是多屋族群，如果購屋民眾是以首購、自住為主，或是有換屋打算，符合在一年內簽下切結交易掉第一間房產，像這樣的換屋族群，相對之下也比較不受這波的法令限制。現階段比較受到限制是在中古屋的產品，如果有意要購置預售屋的民眾，交屋的時間可能都會是在好幾年之後，在整體的資金上準備，也會具備一些優勢跟彈性。

▲財經專家陳炳辰指出，台灣民眾認為房地產具備避險或保值功能，尤其以「預售屋」更適合。

隨著川普當選帶來眾多不確定因素，可能帶來通膨風險干擾外，加上近年台灣通膨成長率大多維持在2%左右，具保值抗跌特性的房地產市場仍被普遍看好。

陳炳辰進一步指出，台灣民眾終究會認為，房產具備避險或是保值的功能，通常指標建商，他們不管是在選材，或是售後服務、財務穩健的考量等，都會帶來一定的保障性。 其實像是碳費或是節能減碳，會是世界的潮流跟趨勢，未來建商要去做一些綠建築的規劃，一定會有成本支出。不過民眾可以正向看待，也就是說碳費它跟房產以及像是環境上永續發展之間的關係。

▲碳議題已成全球趨勢，大型品牌建商早已開始布局，遠雄建設將「永續、共享」的概念陸續展現在新建案上。

碳議題已成全球趨勢，大型品牌建商早已開始布局，積極推動節能減碳，像是遠雄建設早在2021年展開「工地再生計劃」，在營建過程的各環節中，尋找永續目標的機會，讓可再生循環的營建廢料轉換成全新形式的資源，不僅運用在集團總部職場翻新，更將「永續、共享」的概念陸續展現在新建案上，隨著2025年碳費制度即將上路，建築業正朝向與環境 永續共生的未來發展。

▲政治大學社科院永續規劃中心主任孫振義表示，碳費是全球趨勢，開發商、建商、未來居住者可以跟政府一起朝國家永續發展、節能減碳目標邁進。

政治大學社科院永續規劃中心主任孫振義指出，全國減碳是一個趨勢，台灣在2025年有碳費課徵之後消費者可以盡量選用有永續規劃跟設計概念的建築物，例如使用雨水再利用、立體綠化，或者是LED的節能燈具照明這樣的建築物，基本上建築的成本一部份來自工資、 一部分來自材料，一部份來自土地，所以在材料的部分就會受到碳費跟碳稅影響，所以在開發商或是建商的部分，我們會建議在一開始就結合一些低碳夥伴，從規劃設計廠商整個供應鏈、原物料等等，甚至包含設備，大家都有節碳的基礎可以跟政府一起朝著國家永續發展、節能減碳的目標來一起邁進。

▲近期房市逐步回穩，挑選符合永續理念的品牌建商，更能打造與環境共生共好的新型態居住體驗。

全球氣候變遷帶來許多挑戰，永續理念已成為建築開發不可逆的趨勢，遠雄建設在台南鹽行重劃區推出的「遠雄山禾」，以城市桃花源為概念，將約450坪的社區花園作為開放廣場，藉此達到共享精神；建築則是採風車型配置，讓戶戶都能做到通風採光，也設置充電車位達到智能管理用電，全面從永續的角度出發。近期房市逐步回穩，剛性需求的購屋族正紛紛進場，而挑選重視永續理念的品牌建商，不僅是順應全球趨勢，更能打造與環境共生、生活共好的新型態居住體驗。

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