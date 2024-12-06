ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

真剛需自用客出籠！2025開徵碳費　永續建築成話題

▲自住買房好時機！限貸令讓市場回歸冷靜，節能建築成首選。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者黃稜涵／採訪報導

央行今年九月祭出第七波限貸令，主要針對炒房行為及多戶投資客，目的在抑制房價過熱現象。政策實施後，房地產市場投資行為減少，而剛性需求的購屋族群成為市場主力。隨著市場趨於冷靜、理性，對於首購族與實質換屋需求者來說，正是進場買房的好時機。

▲▼自住買房好時機！限貸令讓市場回歸冷靜節能建築成首選。（圖／記者謝盛帆攝）

▲央行今年九月祭出第七波限貸令，政策實施後，房地產市場投資行為減少，而剛性需求的購屋族群成為市場主力。

▲▼自住買房好時機！限貸令讓市場回歸冷靜節能建築成首選。（圖／記者謝盛帆攝）

財經專家陳炳辰表示，實際上央行這一次的信用管制政策，他比較針對的還是投資或是多屋族群，如果購屋民眾是以首購、自住為主，或是有換屋打算，符合在一年內簽下切結交易掉第一間房產，像這樣的換屋族群，相對之下也比較不受這波的法令限制。現階段比較受到限制是在中古屋的產品，如果有意要購置預售屋的民眾，交屋的時間可能都會是在好幾年之後，在整體的資金上準備，也會具備一些優勢跟彈性。

▲▼自住買房好時機！限貸令讓市場回歸冷靜節能建築成首選。（圖／記者謝盛帆攝）

▲財經專家陳炳辰指出，台灣民眾認為房地產具備避險或保值功能，尤其以「預售屋」更適合。

隨著川普當選帶來眾多不確定因素，可能帶來通膨風險干擾外，加上近年台灣通膨成長率大多維持在2%左右，具保值抗跌特性的房地產市場仍被普遍看好。

陳炳辰進一步指出，台灣民眾終究會認為，房產具備避險或是保值的功能，通常指標建商，他們不管是在選材，或是售後服務、財務穩健的考量等，都會帶來一定的保障性。 其實像是碳費或是節能減碳，會是世界的潮流跟趨勢，未來建商要去做一些綠建築的規劃，一定會有成本支出。不過民眾可以正向看待，也就是說碳費它跟房產以及像是環境上永續發展之間的關係。

▲▼自住買房好時機！限貸令讓市場回歸冷靜節能建築成首選。（圖／記者謝盛帆攝）

▲碳議題已成全球趨勢，大型品牌建商早已開始布局，遠雄建設將「永續、共享」的概念陸續展現在新建案上。

碳議題已成全球趨勢，大型品牌建商早已開始布局，積極推動節能減碳，像是遠雄建設早在2021年展開「工地再生計劃」，在營建過程的各環節中，尋找永續目標的機會，讓可再生循環的營建廢料轉換成全新形式的資源，不僅運用在集團總部職場翻新，更將「永續、共享」的概念陸續展現在新建案上，隨著2025年碳費制度即將上路，建築業正朝向與環境 永續共生的未來發展。

▲▼自住買房好時機！限貸令讓市場回歸冷靜節能建築成首選。（圖／記者謝盛帆攝）

▲政治大學社科院永續規劃中心主任孫振義表示，碳費是全球趨勢，開發商、建商、未來居住者可以跟政府一起朝國家永續發展、節能減碳目標邁進。

政治大學社科院永續規劃中心主任孫振義指出，全國減碳是一個趨勢，台灣在2025年有碳費課徵之後消費者可以盡量選用有永續規劃跟設計概念的建築物，例如使用雨水再利用、立體綠化，或者是LED的節能燈具照明這樣的建築物，基本上建築的成本一部份來自工資、 一部分來自材料，一部份來自土地，所以在材料的部分就會受到碳費跟碳稅影響，所以在開發商或是建商的部分，我們會建議在一開始就結合一些低碳夥伴，從規劃設計廠商整個供應鏈、原物料等等，甚至包含設備，大家都有節碳的基礎可以跟政府一起朝著國家永續發展、節能減碳的目標來一起邁進。

▲▼自住買房好時機！限貸令讓市場回歸冷靜節能建築成首選。（圖／記者謝盛帆攝）

▲近期房市逐步回穩，挑選符合永續理念的品牌建商，更能打造與環境共生共好的新型態居住體驗。

全球氣候變遷帶來許多挑戰，永續理念已成為建築開發不可逆的趨勢，遠雄建設在台南鹽行重劃區推出的「遠雄山禾」，以城市桃花源為概念，將約450坪的社區花園作為開放廣場，藉此達到共享精神；建築則是採風車型配置，讓戶戶都能做到通風採光，也設置充電車位達到智能管理用電，全面從永續的角度出發。近期房市逐步回穩，剛性需求的購屋族正紛紛進場，而挑選重視永續理念的品牌建商，不僅是順應全球趨勢，更能打造與環境共生、生活共好的新型態居住體驗。

【遠雄山禾】 寬敞三房輕鬆買｜38、42坪｜鹽行新富重劃
更多詳情：https://www.fgrealty.tw/6sujqw

關鍵字：遠雄限貸令節能建築碳費制度永續發展

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

金融專區2025年上半年營運　亞灣5年內新屋登4字頭

亞洲資產管理中心高雄金融專區6日正式啟動，首波共有16家業者簽署合作備忘錄，金管會主委彭金隆預期最快明年上半年可營運，外界認為最可能的地點就設在亞灣，帶動區域房價發展，5年內新屋價格站穩4字頭。

52分鐘前

盤點台中聖誕網美新景點　建商撒幣目的「不賣房」

台中聖誕節氛圍濃厚，各種溫馨有趣的活動及節日裝置在城市中處處上演，隨著近期台中洲際酒店開幕，勤美集團主辦「草悟聖誕村」應景成為最新網美景點，信義房屋專家表示，自酒店開幕、教堂點燈一路延伸至勤美術館，草悟道人氣有感回流，開發商造勢相當成功。

1小時前

真剛需自用客出籠！2025開徵碳費　永續建築成話題

央行今年九月祭出第七波限貸令，主要針對炒房行為及多戶投資客，目的在抑制房價過熱現象。政策實施後，房地產市場投資行為減少，而剛性需求的購屋族群成為市場主力。隨著市場趨於冷靜、理性，對於首購族與實質換屋需求者來說，正是進場買房的好時機。

1小時前

卡位交通紅利　雙北3條捷運新線房價有撐

央行第7波信用管制、在「金龍重拳」下台灣房市成交量明顯萎縮，但房產業者均表示，現在是一個讓有自住需求民眾卡位的好時機；特別是「軌道經濟」長線趨勢不變，且至少維持2、30年，深具價格支撐。本刊提出包括汐東捷運、環狀線南環段和捷運萬大中和線等出現新進度的捷運線，民眾可趁勢積極看房。

1小時前

全球漲速冠軍！越南房價5年飆59％　房產專家：1條件是利多

全球房產指南（Global Property Guide）報告顯示，越南房地產價格增長速度在全球範圍內表現突出。在過去5年間，越南房地產價格上漲了 59%，遠高於其他國家，例如：美國（54%）、澳大利亞（49%）、日本（41%）和新加坡（37%）等。

1小時前

自住客搶嶺東30年中古屋　在地：明知投資客物件仍願出高價

中台灣房市由預售屋領漲，連帶屋齡超過30年的中古屋也搭起補漲列車，南屯嶺東地區，在新建案陸續帶動下，房價叩關5字頭，新成屋行情也來到4字頭，而區段屋齡30年的中古屋更是出現轉3手還是成交的案例。

2小時前

小浴室想裝浴缸！她怕「腿會不會伸不直」　一票人搖頭：很危險

許多人買房後，都希望把家裝潢成喜歡的模樣。就有女網友指出，一直很想要有浴缸，偶爾可以泡泡澡放鬆，無奈浴室太小，讓她非常猶豫。對此，一票人直搖頭：「滑倒很危險！」

2小時前

情侶同居「感情會升溫 or 降溫？」　過來人曝經驗：可以看清對方

很多情侶就想無時無刻不黏在一起，因此會選擇「同居」。近日有網友發文表示，他朋友的小孩就吵著要跟男友同居，但因為雙方也尚未論及婚嫁，因此就想知道這樣「試水溫」好嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

3小時前

一層2戶！瓊瑤逝世「淡水億元豪宅變凶宅？」　律師給答案

一代傳奇作家瓊瑤在淡水住處輕生，但她以「翩然的去了」，盼各界別為她難過，享壽86歲。對於住家是否成為凶宅，巴毛律師（陳宇安）表示，過去內政部曾做出函釋，如果非自然死亡在自己家（專有部分），「那你家會變凶宅」。

3小時前

永康凶宅「房價比鬼兇」網罵翻　結局神展開！屋主已報案

租屋詐騙案頻傳，沒想到連凶宅也有詐騙案！有網友在臉書PO文求售永康凶宅，開價千萬元，被網友痛批開價比鬼兇，沒想到結局神展開，竟引來屋主朋友表示原PO為詐騙，已報警處理。信義房屋專家提醒，這類惡意破壞行情都是違法行為。

3小時前

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

嘉義知名豪華摩鐵3.8億交易　..

25大宜居城市只台北上榜！台人..

店面房東最愛「1類行業」：維護..

不看薪水就租了！房東揭「天使租..

永和人5645萬買新店中古豪宅..

瓊瑤逝世「淡水億元豪宅變凶宅？..

黑浮集團旗下1店低調復業　民眾..

地主求助！住30年驚覺房子蓋鄰..

月收3萬！單身OL自爆「新青安..

台中開發商砸3.38億　吃下彰..

ETtoday房產雲

最新新聞more

金融專區2025年上半年營運..

盤點台中聖誕網美新景點　建商撒..

2025開徵碳費　助推永續建築..

卡位交通紅利　雙北3條捷運新線..

全球漲速冠軍！越南房價5年飆5..

自住客搶嶺東30年中古屋　在地..

空間小想裝浴缸！她問「腿會不會..

情侶同居「感情會升溫？」　過來..

瓊瑤逝世「淡水億元豪宅變凶宅？..

永康凶宅「房價比鬼兇」網罵翻　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366