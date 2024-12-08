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搭火車的人很多「火車宅卻炒不起來？」　網曝3缺點：寧願住遠一點

▲▼EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

▲火車宅熱度低？（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

房市火熱，仍有不少購屋人積極進場，其中捷運宅依舊萬年不敗，不過有網友指出，只要是主打「捷運宅」、「高鐵宅」價格都會高非常多，火車宅似乎就沒什麼熱度，好奇背後原因。對此，信義房屋專家表示，火車站周邊通常較亂，加上附近都是舊商圈，多數人都喜歡住新的。

有網友在PTT發文，「火車宅為什麼炒不起來？」高鐵宅和捷運宅的價格，一直以來都比一般住宅高出一大截，但火車宅的價格似乎就沒那麼誇張。以雙北和桃園地區為例，許多通勤族會選擇搭乘火車上下班，使用的頻率應該高於高鐵，但卻沒有反映在房價上。

貼文曝光，網友點出關鍵，房子商圈老舊、環境亂、火車容易誤點，「班次誤點，搭過捷運就回不去了」、「台鐵周遭幾乎都舊城區」、「高鐵是重劃區，捷運班距更短，地點更多，且多跟商業串聯，火車站鄰近區域大多已有舊社區，街景老舊、班次密度不夠、能抵達的地點也有限」、「火車站旁通常都比較亂，這是幾十年留下來的歷史痕跡，通常車站旁都會蓋旅館，但都是賣春的居多，環境很明顯的糟糕，再來是周圍一堆機車停車商家」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，火車是第一個發展的大眾交通，已經發展很久了，周邊的房子也都舊了，商圈也很舊；高鐵、捷運都是這幾年持續發展的，所以周圍的房子比較新，也多是重劃區，價格自然比較貴。

說到使用頻率，曾經理補充，不是每個地區的火車站使用率都很低，像是汐科站，尖峰時間每5至10分鐘就有一班區間車，到南港只需6分鐘、到北車也只要25分鐘，是在地居民很重要的交通工具。

關鍵字：火車宅捷運宅高鐵宅房市交通

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