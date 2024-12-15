想買1600萬新成屋「資產全投入」可行嗎？　網見1細節：怎麼敢抓

▲原PO打算在新北買房。圖與本文無關。（示意圖／記者賴志昶攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

這樣的條件可以買房嗎？近日有網友發文透露，她是首購族，有600萬元的資產，如果她想買1600萬元的新成屋，直接把資產「梭哈」是可行的嗎？貼文曝光後，掀起網友討論，信義房屋專家則認為，這其實很不一定，可能也要看買房的原因。

有網友在Dcard上，以「首購-關於買房負擔能力」為標題發文，提到她是首購族、名下沒有房，資產約有600萬元，至於收入，她年收入有140萬元，且每年會增加。她現在有意在新北購入1600萬元的新成屋，該房實坪12坪。

原PO透露，她預計頭期款抓3成，也就是480萬元，然後貸款抓7成，另外也打算花100萬元買家具、做系統櫃。假設她要貸40年、無寬限期、利率2.5%，她「梭哈」買房是可以的嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你怎麼敢預設抓40年？抓30年吧」、「空間太小了，有這樣的財力還是挑三房吧」、「如果你現金資產有600萬的話我覺得算安全，但不會建議你一口氣梭哈付頭期+裝潢，最好還是留一點在身上，所以提高貸款成數、拉高還款年限、善用寬限期很重要」、「我倒覺得還算輕鬆，大不了先不裝潢簡單入住」。

要不要把資產全部投入？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這其實很不一定，要看買房的原因，如果只是單純買一個地方住，沒有特別考量未來性，也是沒有不行，至於貸款成數是否要提高？就要看銀行願不願意，這也說不準。另外，有其他網友覺得現在不好貸40年，曾敬德也直言，確實不容易，「現在錢比較緊，銀行會保守一點」。