看桃園房「連三次碰到1情況」　他超怕買不到！內行給建議

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友目前在台北租房，平時開車通勤桃園上南崁，於是萌生在該區買房的念頭；沒想到，他看房近半年，已接連碰上三次同樣的情況，讓他心累又疑惑。

網友在臉書社團「買房知識家」提到，目前一人在台北租房，公司在桃園上南崁附近，平時是開車通勤，所以想在該區購屋，「根據看房半年的經驗，每當覺得房子不錯想要出價斡旋時，前一晚都會剛好遇到，房仲說已經有人出價且接近底價，甚至是不同位房仲說的，這個情況已經接連發生三次了。」

他直言，「就連如今在打房政策下，想按照實價登錄出價，也被房仲說不太可能成交，根據這三次沒有成交的經驗，上南崁地區成交價貌似只能殺到50萬-80萬之間。想請問大家，到底該如何出價，已經接連遇到三次，感覺好心累，怕投入很多時間、精力卻買不到房。」

對此，網友們紛紛回應，「套路，你也信？建議在多看看再買」、「不強求，除非你真的很急買，可能緣分沒到...慢慢找」、「自己估價，斡旋出你覺得合理的價格，不要被仲介影響你的判斷，不收就多問幾個仲介，如果真的一直沒人收，那可能就真的是開太低」。

另外，也有內行直言， 實價登錄是了解區域行情的重要參考指標，但並非絕對，因為每個物件的條件不同，價格也會有所差異，「房仲的議價策略可能因人而異，有些房仲會為了快速成交，而提供較低的成交價參考，建議您多找幾位房仲諮詢，比較不同房仲提供的資訊，並多方驗證。最後以實價登錄為基礎，參考相似物件的成交價，設定一個合理的出價範圍。」