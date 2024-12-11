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自住買盤不退燒　新北房市一哥看板橋

自住買盤不退燒 新北房市一哥看板橋（圖／業者提供）

▲新埔捷運站。

圖、文／宏昌欣業提供

板橋區人口、戶數皆為新北之最，其中又以新北市政府所在的新板特區，以及捷運一站之隔的新埔站周圍，穩坐板橋房市前段班寶座。但由於上述兩區可開發素地早已告缺，加上江翠重劃區近來預售推案放緩，不少在地客、北市外溢購屋客將眼光從預售轉向成屋，一站新板的新埔核心地段，自然成為上述族群鎖定首選。

自住買盤不退燒 新北房市一哥看板橋（圖／業者提供）

▲新板特區。

板橋門牌前段班 行家先追這一站
板橋人心中的宜居核心，仍以聚集新北市政府、五鐵交通共構、百貨商圈與五星級飯店的新板特區為準，能量向外擴張的第一站就是「板南線新埔站、環狀線新埔民生站」生活圈。

由於新埔站位於「一線直攻北市精華區」的捷運板南線上，向來就是買盤支撐強勁的站點，加上緊鄰新板與台北市的交會點，成熟的生活機能、商圈與居住環境質感也遠勝新北各區。結合與新埔站並肩的新埔民生站雙線交會，房市含金量自是跟著水漲船高！

自住買盤不退燒 新北房市一哥看板橋（圖／業者提供）

▲新埔民生捷運站。

1站新板1線北市 搶進雙捷運熱區
前幾年房市推案量大宗的江翠重劃區，由於近來預售優勢已不再明顯，不僅讓板橋市中心成屋重新佔據購屋交易榜單，其中擁有「雙捷運機能」的新埔站與新埔民生站，更成板橋人眼中的置產資優生！

在板橋，擁有環狀線與板南線交匯的區域十分稀有，一站到新板、一線進北市的站點只有「新埔站、新埔民生站」，在地段、生活與房市都佔據強大基本盤，即便這幾年的房地合一稅、預售禁止轉單的政策盤整下，都難撼動自住剛需的熱度。

新埔民生站、新埔站雙捷地段，新推出的成屋案「民生新埔」，緊鄰文化、民生、雙十等板橋精華商圈，具備一般產品難有的26層地標視野，坪數規劃更鎖定在12、24、32坪，客層橫掃菁英自住、小家庭首購、置產板橋市中心等全方位需求，成屋即刻入主無懼未來追高，在穩坐新北一哥的板橋市中心，「民生新埔」買點更顯驚人！

自住買盤不退燒 新北房市一哥看板橋（圖／業者提供）

▲空拍實景經電腦合成修飾。

【個案基本資料】
投資興建｜安豐集團・宏昌欣業 
建築代銷｜海心國際股份有限公司
基地位置｜新北市板橋區民生路三段188號 (捷運新埔民生站旁)
坪數規劃｜12、24、32坪
貴賓專線｜02-2259-8288
官方網站｜https://pse.is/6t7x6p

關鍵字：宏昌欣業新北板橋買房置產

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