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防堵「地面師」詐騙　黃敬平籲推動不動產防詐機制

▲防堵「地面師」詐騙

▲防堵「地面師」詐騙，黃敬平籲推動不動產防詐機制。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不動產詐騙案層出不窮，政府單位要便民又要防詐，如何平衡？桃園市議員黃敬平10日在市議會地政局工作報告中，以前陣子夯日劇「地面師」提醒地政局慎防類似真實發生在北市且詐騙金額高達上億元的不動產詐騙案，籲請地政局與民間業者積極推動「地籍異動即時通」、「住址隱匿」…等不動產防詐機制宣導，以確保民眾不動產安全。

日劇「地面師」講述日本2017年真實土地買賣詐騙案，假冒地主與仲介以及各種偽造技巧來欺騙買方，取得價金之後就捲款消失，就連經驗豐富的建商也是受害者之一；而在北市也有件「台版地面師」詐騙上億元不動產逮律師、警察、里長共計查獲犯嫌51人 。

黃敬平說，他接獲民眾陳情表示，想要用自己名下不動產抵押給姊姊，讓姊姊負擔未來扶養父親的責任，也寫了書面契約書想以這份契約作為抵押權設定的依據，詢問內政部地政司、律師都認為可以辦理，但平鎮地政事務所卻拒絕受理轉而到桃園地政事務所完成辦理，民眾質疑地政事務所應向上級機關洽詢，而不是拒絕受理。

▲防堵「地面師」詐騙

黃敬平認為，平鎮地政事務所的防詐警覺意識高、值得肯定。為了避免讓民眾誤以為，為了防止詐騙而「風聲鶴唳、草木皆兵」，反而給民眾留下地政事務所找理由拒絕受理的負面影響，他要求地政局應該要向民眾說明清楚。地政局長蔡金鐘也強調，會再積極的溝通及教育各區地政事務所。

地政局長蔡金鐘表示，「地籍異動即時通」的通知政策申請上路後，從去年的1萬9千多件申請，增長到今年目前為止的3萬多件，增加了一倍左右，可見民眾有此需求；地政局也已經和各地政事務所在各行政區舉辦20場說明會，持續的向民眾宣導說明

關鍵字：防堵地面師黃敬平不動產防詐

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