更勝淡水！　房仲推「雙北首購天堂」1千萬內買3房

▲八里下庄舊市區25~35坪的2~3房總價僅600~900萬元，CP值高。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

淡水房價親民，長期被視為雙北的「首購天堂」。但八里在地房仲表示，對於小資族來說，若是開車通勤，八里會是CP值更高的選擇，下庄舊市區除了生活機能成熟、鄰近台64線，且房價親民，總價1000萬元內就可入手3房華廈，單價僅約25萬元。

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東森房屋八里中華加盟店東杜志鴻表示：「以新北市來看，要買到低總價，又兼顧交通機能的地段，首選一定是八里區，且八里自住買盤比例高，供需穩定，受到政府打房衝擊相對小。」

杜志鴻介紹，八里可分為4大購屋區塊，首先是關渡橋一帶的龍米路商圈，主要訴求河岸景觀，以屋齡15年的17~25坪小宅、溫泉宅為主力，成交單價落在35~40萬元，總價約600~800萬元，買方大多是第二戶、第三戶，買來作為度假休閒使用。第二熱區是中山路一段一帶，也就是中庄段重劃區，該區雖然還在開發初期，但未來規劃的公園綠地多，目前新案成交單價35~40萬元。

第三、四熱區分別是台北港重劃區、下庄商圈。杜志鴻指出：「這兩區中間以台64線隔開，交通機能非常好，買方幾乎都是預算有限的台北客外溢而來，沿著台64線包括蘆洲、三重、新莊、中永和、板橋等等。」

杜志鴻進一步介紹，台北港重劃區雖然也在開發初期，但未來相當具有開發潛力，企業財團插旗該區大面積土地，未來有望帶來大量工作機會，目前區域新案成交單價落在40~42萬元。

而最高CP值的是下庄商圈，也就是八里舊市區，生活機能方便，吃喝採買一應俱全，雖然屋齡普遍較老，但房價相當親民。杜志鴻指出，屋齡30年的華廈成交單價僅約25萬元，25~35坪的2~3房總價僅600~900萬元。

▲八里下庄舊市區生活機能豐沛，又緊鄰台64線。（圖／東森房屋提供）

杜志鴻坦言：「在新北市，要買到千萬元以內的電梯產品，又兼顧一定交通機能與未來性的地區非常稀少，也因此八里舊市區磁吸首購族搬入，加上現在川普關稅戰發酵，重創股市，也會連帶影響房市大盤，不該再追高，更應該選擇買入基期相對低的地段。」

然而，許多小資族會把淡水與八里做比較。杜志鴻回應：「若在淡水要買到交通機能方便的地方，就得選在竹圍、紅樹林，但這些區域房價比八里還貴不少，若選擇新市鎮也基本要3~4字頭，況且還要忍受擁塞的交通，未來淡江大橋通車後雖可舒緩，但也還是要先連到八里來，那何不如直接買八里，總價更低、交通更方便。」

▲杜志鴻認為，對於小資族來說，在八里購屋是CP值最高的選擇。（圖／東森房屋提供）

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