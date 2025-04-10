亞灣前景加持！　屋主持有5年樓店「加價2.1億賣」

記者張雅雲／高雄報導

近期房市受到多方利空衝擊，觀望氣氛濃厚，不過高雄亞灣有大樓店面屋主持有5年，加價上億元求售，驚呆一票在地人，專家表示，研判屋主看好該區未來發展，開價來測試水溫，預估「有行無市」。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

▲高雄亞灣有大樓店面屋主持有5年，加價上億元求售，驚呆一票在地人。（圖／記者張雅雲攝）

▲亞洲新灣區除輝達、AMD、鴻海等指標大廠外，還有不少上下游產業鏈進駐，星級飯店也愈開愈多家。（圖／記者張雅雲攝）

南高雄近年來因亞洲新灣區的發展與政策利多，除輝達、AMD、鴻海等指標大廠外，還有不少上下游產業鏈進駐，加上又規劃台北以外的首座金融科技創新園區「高雄金融科技創新園區」，吸引綠色金融業者搶卡位，差旅需求旺盛，連帶該區也成為高雄星級飯店激戰區。

近期高雄洲際酒店旁大樓店面，就有屋主看準未來亞灣未來發展，分別加價上億元求售，根據銷售資料顯示，其中一戶樓店位於三角窗，坪數265.6坪，為地上1~3樓，開價2億9800萬元出售，月租金28萬元。根據實登，該戶2020年以8500萬元入手，換言之，屋主持有5年，加價2億1300萬元出售，漲幅相當驚人。

另一戶大樓店面坪數為174.5坪，之前為接待中心，目前空置招租中，月租金17萬元。根據實登，2018年以6368.5萬元成交，等於該戶屋主持有7年，加價1億3631.5萬元，開價來到2億元，單坪價格直接突破110萬元大關。

▲2物件均為三角窗樓店，地段相當精華，正對大遠百。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，2物件均為三角窗樓店，地段相當精華，正對大遠百，旁邊就是高雄洲際酒店，且離捷運三多站也不遠，並有該社區上千戶住家的強大消費力，地利優勢顯著，區域店面需求旺。

劉沛緹分析，目前亞灣不少自用型租客急著卡位，店面租金漲幅顯著，1樓店面租金單坪落在2000~3000元，店面屋主也因看漲多半惜售一店難求，即使願意出售，也多開天價測試市場接受度。

物件 開價 現況 租金 成交時間 成交價 加價 樓店 2億9800萬元 出租中 28萬 2020/5 8500萬 2億1300萬 樓店 2億 空置 17萬 2018/1 6368.5萬 1億3631.5萬

▲亞灣樓店價格變化。（ETtoday製表）

在地房仲指出，目前央行信用管制下本來交易就趨緩，又有川普對等關稅政策搖擺不定，讓房市籠罩高度不確定性氛圍，以高總價產品來看，現階段潛在買家出價相對保守，單價落在36~45萬元，市場氛圍相對沒有開高價的條件，推測是屋主們市場試水溫的機率高。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」