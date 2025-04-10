天龍國新案不吹「鳥籠風」　業者：大2房更有競爭力

▲大安區四維路新案「敦南詠楽」2房規劃34~42坪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

小宅風越吹越強，建商越蓋越小，但在天龍國並非如此。業者舉例，以大安區來說，若建案產品到位，2房要規劃超過30坪才更有競爭力，也就是「大2房」概念，像是四維路「敦南詠楽」2房規劃34~42坪，忠孝復興「富邦藝庭」也規劃到42坪。

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雖然現在小宅風盛行，但看在一些建商業者眼裡，還是得要有一個最小的極限，像先前就有豪宅建商老闆直言：「20幾坪做成3房，能住嗎？」引發話題熱議。

這樣「坪數不能太小」的概念，在台北市天龍國的大安區新案上也相當明顯。精誠機構總經理李振嘉表示，公司最新推出的「敦南詠楽」2房規劃34~42坪，銷售反應佳，2房部分已完銷，而3房則是規劃46~61坪。

李振嘉說明：「一些小坪數住宅，客戶在交屋後才發現，房間空間根本不夠用，最後只能當作衣帽間，我們不是以得房率當作首要考量，而是以消費者住得舒適為最大重點。」

聯碩地產總經理史碩綱補充：「格局規劃要因地制宜，考量到大安區客層，加上建商優質的產品定位，2房規劃30幾坪，一定比20幾坪還有競爭力。」





▲忠孝復興指標案「富邦藝庭」2房規劃到42坪。（圖／業者提供）

房市專家何世昌表示，以雙北市來看，大安區就是最精華、房價最高、消費者負擔力最強的區域，建商代銷在產品設計上也一定會考慮進去，因此觀察即便現在小宅盛行，但大安區新案還是有不少所謂的「大2房」產品，舉例來說忠孝復興指標案「富邦藝庭」2房規劃到42坪，總價接近1億元。

何世昌分析，「敦南詠楽」位於四維路，鄰近敦化南路，地段不差，觀察實登2房總價雖超過6000萬元，但還是符合不少天龍人的自住需求。

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