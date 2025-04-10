預售案落架「外觀翻車」遭投訴　建商決議：改回原色

▲台南有預售案外觀從黑白灰色變「土色」，引發已購戶強烈反彈，該建商透露，考量客戶需求與合約精神，決議推出調整方案。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南有預售案外觀從黑白灰色變「土色」，引發已購戶強烈反彈，3月底開說明會，已購戶自救會透露，要求該建案回復外觀原本規劃顏色，或是選擇解約賠償總價15%。該建商透露，考量客戶需求與合約精神，決議推出調整方案，外觀將回復3D透視圖同色設計。

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已購客L小姐日前向《ETtoday新聞雲》投訴，透露她2022年入手台南安南區的預售案，當初購屋時，該案DM、模型的外觀均以白灰黑的沉穩設計吸引買家。

好不容易今年即將完工，沒想到2月鷹架拆除後，赫然發現建築外觀竟呈土色調，與當初預售時的外觀嚴重不符，並質疑建商是否希望已購客因不滿外觀遭變色解約，之後建商重賣可以賺更多。

上月底自救會與建商開說明會，自救會提出2訴求，要求外觀恢復至廣告與銷售階段所承諾的外觀建材顏色，或是該建商不予重新貼磚，自救會要求可解約，並賠償總價15%的違約金。

▲當初購屋時，該案DM、模型的外觀均以白灰黑的沉穩設計吸引買家。（圖／民眾提供）

該建商表示，該建案已售出92戶，當天外觀修改說明會共有60戶住戶出席，經過公司內部研議，考量客戶需求與合約精神，決議推出調整方案，該案外觀將回復3D透視圖同色設計。為保障住戶權益，該建商透露，鷹架拆除後30天內，已購戶可選擇無條件解約，全額退還已繳金額。

同時，4月30日起將在官網公布貼磚施作進度表，而各戶專有部分的防水工程，自使用執照取得日起提供10年保固，其餘項目則依買賣合約書規定執行。

該建商強調，根據合約書規定，預計12月底取得使用執照，當初提議維持現況主要是為了環保考量，此次調整旨在回應住戶訴求，秉持透明溝通與品質承諾，盼與住戶共同化解紛爭。

L小姐表示，外觀「回復原色」方案已確定，交屋將依合約日期進行，若因重新貼磚延誤交屋，將按合約罰則計算利息。對建商最終回應訴求表示肯定，並直言：「鄰居們應該組合不會變了，大家都很期待後續完工。」

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