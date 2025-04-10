中年想轉房仲跑道？他曝「行業原罪」真心話：要有心理準備

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

央行打炒房前房市火熱，不少人紛紛轉職房仲。就有大前輩坦言，這真的是個不錯的行業，做穩了之後，除了有一定程度的薪酬，工作時間也會比較彈性。可是這行也能看到很多人性的矛盾與貪婪。他也直呼，房仲業本身背負的原罪，如社會地位低落、不易被消費者取信等等，也是踏入這行之前就該有的心理準備。

資深房仲林品揚在粉專「Lin's竹北房產筆記」發文，聊關於中年轉行入職房仲業，一般對於社會新鮮人想做房仲，他大多是支持的，因為22～25歲左右的年紀沒什麼包袱，發現做不起來，要轉換跑道都來得及。

可中年轉行房仲「不是大好就是大壞」，因為相較於年輕人，中年人思維與行為較難改變，若過往職業與人際互動高度相關，會比較容易適應。不過，如果本身個性正向、自律、適應力強，要切入房仲業也會很有幫助。

另外，林品揚提到，中年人通常有家庭責任，「上有老，下有小」，導致難以全力衝刺事業，影響基本功的建立與專業成長。「除非有強大後援，否則時間精力有限，容易陷入家庭與事業兩頭燒的窘境。」但他也鼓勵，如果能撐過前期，業務是個可以累積的職業，「熟悉作業流程、建立高回購率，後期就能倒吃甘蔗，關鍵是撐過前期。」

最後，林品揚直言，房仲行業有其吸引人的地方，「做穩後，不僅薪酬穩定，時間彈性也較高」，但也提醒新人要有心理準備，「這行涉及龐大金額交易，你會看到很多人性的矛盾與貪婪。」他也提到，房仲業的社會地位不高，消費者信任度低，這是這一行本身背負的原罪，「也是你在踏入這行之前該有的心理準備。」