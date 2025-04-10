台中中區大樓拆除鷹架變形　建商說話了

▲台中市中區新建案拆除作業，疑似因豪雨導致內部結構鬆動，導致鷹架傾斜狀況。（圖／黃守達議員服務處提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市中區公園路上一處施工中建案，台中市議員黃守達在臉書po出現場照，今（10）日疑似因豪雨導致內部結構鬆動，導致鷹架傾斜狀況，由於情況緊急，提醒民眾繞道而行。業者簡短回覆：「已緊急成立應變小組。」感謝各界關心。

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今台中市中區出現緊急狀況，位於中區公園路上的一處新建案，進行拆除作業時，發生鷹架突然傾斜狀況，畫面相當驚悚，由於隨時都有可能倒塌，目前相關單位已經封鎖公園路（市府路至自由路二段）進行處理。

負責拆除作業的立穩營造也發出聲明如下

本公司澄清說明：本公司對於本次事件造成社會不安及不良觀感，對大眾深表歉意。

經查，該事件事發中午12點30分，於主結構體制拆除第9層時，靠近公園路側的外牆土石不慎傾斜擠壓鷹架，造成鷹架傾斜變形。本司工程人員立即通報主管機關，由相關單位協助進行封鎖公園路（市府路至自由路二段）。本公司亦立即進行鷹架緊急鎖固作業，工地現場無任何重物掉落以及人員意外。

本公司深耕中部地區，深知企業責任及形象重要，本日緊急事件發生後，立即按照標準程序，由公司主管回報主管機關，以及緊急善後作業處理，並且同時對市民不安、用路人不便，致上最深歉意

本公司已立即成立危機應變小組，針對此案進行撤底檢討、加強安全宣導及企業社會責任觀念。本公司再次對本事件造成的社會不安及不良觀感，深表歉意。

▲台中市中區新建案拆除作業，業者完整聲明曝光。

但許多網友嚇壞表示「台中市交通亂七八糟、公安事件也層出不窮……」、「災難城市，不是氣爆就是墜樓，現在要樓塌了」「台中好可怕」、「這個有扯 要趕快處理」、「看起來是一整面牆倒掉推擠鷹架」。

▲目前現場人員清點，無任何生命安全危險、無任何事故，也已緊急成立應變小組。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，該處為台中早期豪華的飯店敬華飯店，該飯店於1978年開幕，當時以夜總會、室內游泳池、豪華餐廳開啟觀光飯店風氣之先，一旁還有聯美戲院、聯美歌廳與金馬遊樂場，是台中最繁華的地標之一。

後續一度轉由「福泰桔子」商旅經營，然而自2021年受本土疫情衝擊影響，福泰桔子最終結束營業，2022年3月由建商以6.4億元買下全棟，進一步啟動危老重建計畫，目前實價登錄最高單價為65萬元。

實際詢問開發商，業者簡短回覆：「目前現場人員清點，無任何生命安全危險、無任何事故，也已緊急成立應變小組。」感謝各界關心。

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