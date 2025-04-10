新竹房價飆90萬　他考慮買苗栗「價錢便宜一半」！在地人點1問題

▲新竹房價狂飆。（示意圖／記者陳凱力攝）



記者施怡妏／綜合報導

竹科人是帶動新竹房市最重要的族群之一，他們除了選擇關埔、高鐵特區等高價地段，巨城商圈也是熱門選項，一名網友表示，在竹科工作的朋友紛紛抱怨，新竹房價太貴，一坪幾乎都要80、90萬元，只好考慮苗栗竹南的房子，每坪只要50萬元，價格差了快一半，對此，有網友指出，「現在苗栗也漲上去了」。

有網友在Dcard發文，許多在竹科工作的朋友紛紛抱怨新竹的房價實在太高，無論是市區還是竹北，每坪價格都高達70至80萬，甚至有些地段已經飆到90萬元。面對這樣的高房價，不少人開始轉向苗栗竹南尋找CP值更高的房子，「一坪才50萬，直接省了快一半」。

原PO表示，未來還會有楊頭高架道路，可以避開塞車問題，從竹南到新竹科學園區在不塞車的情況下，只需十分鐘即可到達，「現在竹科飽和後，也不少科技業開始往苗栗設廠，感覺現在開始買苗栗應該還來得及吧？」

貼文曝光，網友提醒，苗栗的機能不太好，「建議要慎重考慮，未來如果生小孩的教育和醫療資源，苗栗醫療真的不好，如果哪天遇緊急狀況」、「竹南買一坪50，每天上班塞車一小時」、「如果有小孩不會考慮苗栗，沒小孩住哪裡都沒差」。

▲不少人將目光轉往苗栗。（圖／資料照）



也有網友指出，苗栗的房價早就已經漲了，「竹南頭份已經漲一段時間了，再漲下去存到頭期款的速度追不上房價」、「最近也在觀望苗栗房市，感覺這幾年愈來愈夯」、「還在考慮竹南，但身邊也是不少朋友都先買了預售屋，很多建案都被搶光秒殺」。

也有網友推薦，「可以看看竹東建案」、「竹東比較便宜」、「二重埔啊，雖然不知道科三要多久，但至少離園區很近」、「去年年中中古買在頭份，CP值不錯啦，上班25分鐘，房價砍半」、「買水瀧啊，一坪5X而已，跟縣三才差一條街，價格差20幾萬」。