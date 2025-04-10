買房不如住飯店？　男子驚覺：房貸利息夠住飯店2年半

▲男子發現，每年買房支付的利息可住飯店近2年半。（圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

買房好還是住飯店划算？臉書一名男網友推算，若以貸款200萬令吉（馬來西亞法定貨幣，約新台幣1492萬元）為例，每年光是利息就要繳8萬令吉（約新台幣60萬元），而這8萬令吉的利息足夠住飯店接近2年半之久。他稱，住飯店還有專人打掃，且想換環境就能換，無需被綁在一棟房子裡。

星洲網報導，男網友查閱飯店價格發現，住宿28個晚上的套房價格為2563令吉，算下來一個晚上只要92令吉（每晚約新台幣686元），「按照這個價格，8萬令吉可以住飯店874個晚上，將近2年半的時間」，且若是住久了想換個環境，每月還能換住不同飯店，享受各式各樣的生活氛圍。

男網友還說，如果選擇稍微高級的飯店，以每晚價格200令吉來計算，那麼8萬令吉的利息依舊可讓人住400個晚上，也就是超過1年時間，「住飯店不僅有專人打掃、包早餐，還免去水電費、維修費及管理費的煩惱，不需被綁在一棟房子裡，想換環境就換，不受房貸束縛」，房奴甚至還可以把這些資金拿去投資，以錢滾錢。

男網友提到，買房額外開銷也大，會加重負擔，上述想法是提供另個角度思考買房必要性，看看是否有更多的可能性，但買房確實有其價值，未來可能升值、可出租賺取租金。

此文一出引發不少網友討論，紛紛留言提到「這樣的計算方式確實讓人重新思考買房必要性」、「住飯店真的省心又自由，但房子畢竟是資產」，但也有人認為，買房有長期價值，像是升值、出租，帶來經濟保障。