4大百貨卡位台中市　網友諷沒新意：希望對得起房價

▲台中爆發百貨商場興建潮，其中4大百貨霸主三井LaLaport、漢神洲際百貨、第一大國際以及台北101相繼卡位台中闢戰場。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中爆發百貨商場興建潮，其中4大百貨霸主三井LaLaport、漢神洲際百貨、第一大國際以及台北101相繼卡位台中闢戰場，不僅百貨商場進入角力白熱化，也成為區域房市助燃升溫的推進器，如今新光三越中港店尚未復原，百貨樣態單一，網友也敲碗希望未來不一樣。

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日前三井LaLaport南港店開幕造成人潮擠爆，引發台北商圈板塊位移的討論，而過去台中三井LaLaport落腳東區的消息已讓東區房價從3字頭直奔4字頭，其中正對LaLaport第一排的「浩瀚湖濱城」整體均價站穩5字頭。

▲最新一座則是將在2025年底開幕的漢神洲際購物廣場。（圖／記者陳立勳攝）

最新一座則是將在2025年底開幕的漢神洲際購物廣場，位處台中一級房市熱區14期重劃區，另外還有洲際棒球場、台中巨蛋場館、太子置地廣場、多所知名教育機構等助攻，成為各家建商搶地推案的目標。

而全台規模最大的百貨購物中心「D-ONE 第一大天地」，購物商場營業面積達9萬坪，是台中新光三越加上台中大遠百的1.6倍大，力拼2026年底開幕，可望新增1.8萬個工作機會，創造年營收350億元。

台中高鐵特區出站即到的預售案包括達麗＆白天鵝「新高鐵」、「大華縱橫」，合計已售出1892戶，成屋案「夢幻誠」、最高與最低成交單價有超過3倍價差，漲幅相當驚人。

▲全台規模最大的百貨購物中心「D-ONE 第一大天地」，購物商場營業面積達9萬坪，是台中新光三越加上台中大遠百的1.6倍大，力拼2026年底開幕 。（圖／記者陳筱惠翻攝）

至於在西屯區部分，除原本的老牌百貨新光、大遠百之外，台北101也將於2030年加入百貨陣容，進駐總面積約4.7萬坪的「置地廣場台中」，加上未來還有冠德攜手中鹿所主導的中捷「G9-1聯開案」，將再次推升七期商業機能，引進白領就業人口。

▲台中4大百貨生活圈房價一覽表 。

不過也因未來台中百貨四起，有網友認為：「台灣百貨品牌重複率超高，感覺去哪逛都差不多」、「台中百貨公司真的千篇一律的店，可以參考一下曼谷嗎？有趣又便宜」、「台灣百貨超無趣！很不用心！」，也有網友相當直白認為「希望台中未來的百貨，都能對得起周邊房價的漲幅！」

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