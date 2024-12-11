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台北工作壓力大　想移居花東「月薪4萬夠嗎？」在地人曝殘酷真相

▲原PO想過著看山看海的愜意生活。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO想過著看山看海的愜意生活。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

大家都希望能有一份錢多、事少又離家近的工作，一名在台北工作的網友就表示，不堪北部工作壓力大，考慮移居花蓮或台東，詢問「月薪4萬」是否能在花東過上好生活？貼文引發熱議，網友們紛紛揭露殘酷現實，「花蓮只有服務業、觀光業比較發達，物價其實也沒有到很便宜」。

有網友在Dcard發文，自己目前在台北金融業上班，但工作壓力大，內卷嚴重，心力交瘁，考慮轉戰花蓮、台東，從金融業切入，並詢問若無房狀態下，月薪4萬的生活品質是否會比台北好一點，「若無太高的消費習慣，每月是否可以存一點錢下來？」

他坦言，平常都是以觀光客身份去花東，對當地民生物價沒什麼概念，之前去台東海邊餐廳吃飯，服務人員日常就是衝浪、經營餐廳，覺得很浪漫也很憧憬，「平常看看山、看看海，看能不能一樣存點錢這樣」。

貼文曝光，網友分享現實面，「房租很便宜，但你要先確定能在花東找到4萬工作欸」、「如果本身家裡不住花東的話，還要考慮到回家通勤的費用，來回至少也都要1000~2000元，而且點到點之間的交通距離也很長」、「花蓮只有服務業、觀光業比較發達，基本沒有什麼公司企業會徵工程師、產線，或者你可以考公務人員，不然我真的不知道要做啥工作」。

也有網友分享物價，「花蓮物價沒有很便宜，彰化、台東…很多地方都比花蓮便宜」、「台東租房沒有比較便宜，套房基本也要7000-8000元，吃東西也跟西半部差不多，買菜更不用說」、「物價不便宜其實，東部蔬菜貴，肉價還好」、「海鮮也很貴喔！之前我父母去那邊養老，結果菜市場物價比台北貴，住一年又搬回台北了」、「物價貴，房租沒有很便宜，薪水很低，建議公職再來」。

關鍵字：工作壓力花東生活月薪4萬台北工作移居花東

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