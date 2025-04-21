13期角地現神秘建物　在地：神似「日本第一迴轉壽司店」

▲台中市南屯區文心南路上出現一棟建築物，神似號稱「日本第一的迴轉壽司店」的「壽司郎」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期，南屯區文心南路上出現一棟建築物，神似號稱「日本第一的迴轉壽司店」的「壽司郎」。在地指出，業者選址13期重劃區、最靠近8期重劃區的昌明段展店，直攻餐飲戰區。

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13期重劃區是南台中最大型重劃區，橫跨南屯區、南區。全區2024年初才開始有建案進場，而區域內直到2024年4月才首度迎來築間酸菜魚，一度被稱為重劃區內的孤島餐廳。

但該店並沒有孤單太久，自2024年下半年開始，區域很快迎來多樣化的商業型態，不論是寶雅、海鮮量販店、滑雪教室等旗艦店，還有酸菜白肉鍋、越南河粉等品牌餐廳持續進駐，商業機能越來越強勁。

永義不動產八期豐樂公園加盟店店協理簡愷延表示：「13期重劃區發展與14期相似，各大建商開始推案後，店家也陸續進駐。連鎖品牌在評估開店可行性時十分謹慎，願意展店也象徵著區域的人口夠多，才會進駐。」

▲房仲業者認為13期重劃區發展與14期相似，各大建商開始推案後，店家也陸續進駐，商業行為持續跟進。（圖／記者陳筱惠攝）

這間位於文心南路、文心南七路的這處約630坪的角地，去年11月就已搭起圍欄開工，建照顯示為地上1樓、鋼骨結構，用途為飲食店，且停車位自設有28個，當時地方就盛傳「壽司郎」要進駐，但一直未獲證實。

直到近期外觀出現，正是該品牌招牌的簡約路面店形式，外觀底色為白色系，讓地方直呼「外觀超像壽司郎」，根據現場施工指示牌，工程預計今年8月才完工，查詢壽司郎徵人訊息，尚未有這間新店的徵人消息。

簡愷延說：「目前13期土地租金行情約落在單坪500元~600元，有些地主是蓋好建築物後再分租，租金行情會拉到700元～1000元，而這塊角地地點相對好，租金會拉高，不過連鎖餐飲品牌通常都會簽長約，預估土地租金每坪應該落在超過600元，月租金估約35~38萬元。」

▲餐飲品牌選擇這塊600多坪的角地，月租金估約35~38萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

餐飲業崛起，長拓不動產洪小姐指出：「這樣的餐廳路面店，對於土地需求至少要百坪以上，以該品牌選擇這塊600多坪的角地，除餐飲空間外，又增設了不少停車位，除了看中文心秀泰商圈外溢效應外，醒目招牌也有望吸引過路客，看到好停車就進來消費，該品牌展店模式複製機捷特區的展店模式，皆搶先佔據了新興重劃區相對優越的地段。」

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