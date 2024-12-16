央行打房竟有建案快速完銷　建商低調說原因

▲低首付建案暫時減輕購屋族資金壓力，但交屋後仍須面對每月還款壓力。



圖文／鏡週刊

央行總裁楊金龍在今年9月19日，祭出第7波信用管制掀起「金龍海嘯」，3個月來，國內房市買氣全面受挫，從中古屋到新成屋無一倖免。據內政部最新實價預售資料顯示，10月分全台預售揭露量約4千6百件，不只創下近20個月新低，更較今年最熱的6月1.66萬件大減7成，交易量比腰斬還悽慘。

令人意外的是，近日市場傳出位於台中市太平區、規模達百戶的預售屋「大毅頌幸福三」，竟在週末假日快速完銷，網路甚至流傳案場人潮洶湧照片，似乎不受金龍海嘯影響。「我們其實是呼應政府政策，直接面對自住客戶的需求。」本刊向建設公司協理張木科查證，對方低調證實熱銷訊息。

▲台中太平案送裝潢、家電，吸引大批人潮到接待中心賞屋。（讀者提供）

據了解，該案除了價格上符合區域行情之外，主打全室精裝修含天花板、燈光、冷氣、系統櫃，再加贈10萬元的百貨公司提貨券，精準打中剛性需求的自住客，手頭現金多數不足的痛點，畢竟同樣規格，自行找設計師裝潢，費用至少得花約百萬元，不如讓建商一次包到好。

事實上，台中太平案絕非特例，「市場客戶所剩無幾，個案當然先搶先贏！」全國代銷公會理事長暨龍登建築董座戴嘉聖，一語就點破預售市場真實現況，他觀察，若以919央行打炒房為分水嶺，祭出促銷方案的個案數量至少增加1成以上。「為了吸引自住客目光，代銷公司無不絞盡腦汁，出奇招搶客拚成交，以求順利度過這一波的房市寒冬。」

對於自住客來說，薪傳不動產智庫執行長何世昌提醒，「羊毛出在羊身上，建案送禮品划不划算，還是要以單價為準，若建案價格與區域行情相去不遠，送家電不拿白不拿，也能加減補貼成家壓力，但如購買低首付建案，建議還是要存夠自備款再下訂，再將延遲繳付的自備款挪做其他投資理財用，才是較為保險的做法，千萬別被行銷手法沖昏頭。」



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