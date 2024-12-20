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杜拜房市熱！　11月交易額破3500億元

▲杜拜。（圖／取自免費圖庫Pixeby）

▲杜拜。（圖／取自免費圖庫Pixeby）

記者張靖榕／綜合報導

杜拜房地產市場在2024年11月持續保持上升勢頭，單月交易總額達到400億迪拉姆（約新台幣3,541億元），共計完成13,502筆銷售。雖然增速較過去幾個月有所放緩，但市場基本面依然穩健，交易量年增10.5%，顯示杜拜作為全球房地產投資中心的地位依舊穩固，並受到各類物業的強勁需求支撐。

綜合外電報導，其中，公寓銷售依舊占據主導地位，11月共售出10,857套，總交易額達199億迪拉姆，較2023年同期大增31.2%。此增幅反映出來自本地及國際買家的高度興趣，尤其集中於杜拜碼頭區（Dubai Marina）、市中心（Downtown Dubai）和商業灣（Business Bay）等高級住宅區。

杜拜公寓市場的吸引力主要來自以下幾個因素。
1. 投資潛力：如杜拜碼頭區、朱美拉湖塔（Jumeirah Lake Towers）等地區的租金收益率極具競爭力。
2. 生活方式吸引力：提供海濱設施、世界級餐飲及便捷商業中心等便利條件。
3. 價格親民選擇：如朱美拉村圈（Jumeirah Village Circle, JVC）及阿爾富爾詹（Al Furjan）等中階住宅區，迎合首次購房者及預算有限的投資者。

另一方面，別墅銷售在11月錄得102億迪拉姆的總交易額，來自1,903筆交易，相較去年同期下滑35.8%。土地銷售則錄得81億迪拉姆，交易量為387筆，年減39.6%。

這兩類資產交易量的下降並不一定反映市場需求疲弱，而是市場動態有所轉變。目前，公寓需求攀升且期房項目占主導地位，買家更傾向於選擇交屋速度快、回報立即可見的物業。

商業房地產：穩健成長
商用物業銷售展現韌性，11月完成354筆交易，總額達13億迪拉姆，交易量較去年同期成長5%。這一數據凸顯出杜拜作為商業友善城市的吸引力，持續吸引跨國企業與新創公司進駐。
熱門商用投資區域包括商業灣（Business Bay）及杜拜矽谷綠洲（Dubai Silicon Oasis），兩地提供現代化辦公空間與良好交通連接。

平均房價持續攀升
11月杜拜房地產平均每平方英尺價格達到1,497迪拉姆，較去年同期的1,373迪拉姆上漲8.8%。自2020年以來，房價已累計上漲62%，當年每平方英尺均價僅為923迪拉姆，這顯示杜拜長期投資市場地位穩固。

房價上漲的原因包括：
1. 高品質基礎設施及完善的生活機能。
2. 豪宅及中階市場對優質房產的持續需求。
3. 越來越多的外籍人士及國際投資者將杜拜視為穩定且具增長潛力的投資地點。

豪宅市場：市場亮點
杜拜的豪華房地產市場依舊表現亮眼，豪華公寓與別墅銷售額對11月交易總額貢獻顯著。本月最高價的交易出現在棕櫚島六善公寓（Six Senses Residences, Palm Jumeirah），一套豪華公寓售價達1.3億迪拉姆（約新台幣4.37億元）。

此外，售價高於500萬迪拉姆的高價房產占11月總銷售的8%，顯示杜拜對超高淨值人士（UHNWIs）的吸引力。熱門的豪宅區域包括棕櫚島（Palm Jumeirah）、艾美麗山莊（Emirates Hills）及市中心（Downtown Dubai），這些地區持續吸引追求奢華生活、獨特性及高回報的富裕買家。

關鍵字：杜拜房市房地產記者張靖榕／綜合報導 杜拜房地產市場在2024年11月持續保持上升勢頭，單月交易總額達到400億迪拉姆（約新台幣3541億元），共計完成13502筆銷售。雖然增速較過去幾個月有所放緩，但市場基本面依然穩健，交易量年增10.5%，顯示杜拜作為全球房地產投資中心的地位依舊穩固，並受到各類物業的強勁需求支撐。 綜合外電報導，其中，公寓銷售依舊占據主導地位，11月共售出10857套，總交易額達199億迪拉姆，較2023年同期大增31.2%。此增幅反映出來自本地及國際買家的高度興趣，尤其

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