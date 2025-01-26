翻新廚房需求上升　信義居家給3大評估準則

▲信義房屋旗下平台信義居家內部數據顯示，新的一年廚房是民眾最優先考慮翻新的空間之一。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

迎接2025年，許多人會選擇將家中使用已久的空間翻新，以嶄新空間迎接新的一年。信義房屋旗下平台信義居家內部數據顯示，廚房是民眾最優先考慮的空間之一，專家也提供3大準則作為參考。

究竟如何判斷是否該翻新廚房？信義居家認為「功能和外觀」的折舊是兩大面向，廚具在正常使用情況下的壽命平均在10到15年，但還需考量使用習慣與環境因素，例如潮濕或日曬嚴重的環境，均可能縮短廚具使用年限。

針對有廚房翻新計畫的消費者，信義居家提供3大關鍵準則，首先是廚具款式和動線規劃，廚房的款式與動線設計直接影響到平日使用，廚具的款式跟家中格局有關。

▲通常建商與早期公寓的配置以一字型最多，依次是L型。（圖／記者陳筱惠攝）

通常建商與早期公寓的配置以一字型最多，依次是L型。ㄇ字型與中島型通常是設計師所另外規劃，建議民眾若要重新規劃櫥櫃動線時，應充分考量廚房甚至整體家居空間的佈局，確保每個角落都能高效利用，又能維持居家的整體風格。

其次是檯面材質，目前人造石是比較廣泛使用的材質，因為價格實惠，完工質感不錯，CP值也高；然而若對品質有要求，則最推薦石英石檯面：其質感佳、表面硬度高，耐刮耐用，亦不容易吃色。

第三個準則則是選擇有口碑的知名品牌，在選購廚具時，建議選擇知名品牌，不僅產品品質有保障，更有機會享受完善的售後服務。

▲增添單品家電例如咖啡機、洗碗機，這類只要抽換的家電，同樣也能替廚房帶來新氣象。（圖／記者陳筱惠攝）

最後，中歆企業總經理陳福臺表示：「每到年底就是廚具裝修的旺季，也因民眾對於廚房翻新，都希望能在農曆年前完工，因此先建議來年有需求的消費者，能提前2個月開始執行。」

若已錯過最佳進場時機，也不用擔心，陳福臺說：「其實翻新裝修有時候是求一個好運，也能增添單品家電例如咖啡機、洗碗機，這類只要抽換的家電，同樣也能替廚房帶來新氣象。」