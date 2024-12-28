陸敬民／炒股有輸有贏　投資置產與炒房客最大差異在哪

▲房價高漲，民眾不了解投資置產跟炒房的區別，常常混為一談。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

房價高漲，民眾不了解投資置產跟炒房的區別，常常混為一談，尤其是2020年有預售案出現民眾抱著「現金搶房」，讓內政部政務次長花敬群震怒，喊出那句「房子是拿來住的，不是拿來炒的。」名言後，就讓投資與炒房畫上等號。

這也讓投資客置產陷入長達4年的被誤解，成為在房地產投資置產，被汙名化為炒房的濫觴，投資置產跟炒房的根本不同，就是在於以投資角度購置不動產，會跟投資股票有若干相似的特性，都是看基本面，不聽信內線消息。

法律對炒股有明確定義，名嘴不能公然報明牌，且必須領有執照，房市沒有相對應機制去阻擋炒房，以至於明明是置產，也被歸類為炒房。

事實上，房市置產客跟股市存股族心態跟做法都差不多，基本上都是長期持有，有獲利轉手，有的是基於包租公心態存房，只有炒房仔才會到處迷信老師、明牌跟著去追高價，甚至透過網路討論區去哄抬炒作，趁機把區域房價短期飆高。股市有所謂妖股，跟區域短期暴衝的妖案，其實沒什麼差別，股市跟房市正規投資下，所呈現的特性極其類似。

像是3年前，竹科房市進入狂飆主升段，新竹網路突然冒出一堆房產投資新貴，宣揚以房滾房的重要，再搭配中人和仲介激勵，「竹科房市」遂成「竹科奇蹟」。今年央行祭出有感去槓桿措施後，不少投資客和自住族群受央行政策影響，二手屋市場買氣低迷，一手屋市場則是「校正回歸」回復正常銷售週期；面對這全新變局，這類竹北炒房仔開始不淡定。

▲很多炒房仔手裡都好幾戶預售屋跟新成屋，都想要賣在最高點。（示意圖／記者張雅雲攝）

因為該族群在今年7月才剛做高二手新成屋房價到9字頭，手裡一堆貨正要分批出貨、尚未倒貨完畢，很多炒房仔手裡都好幾戶預售屋跟新成屋，都想要賣在最高價，景氣怎麼可以說變就變？

但房價在不漲的時候反而是緩步修正，緩慢到一般投資客不易看清前方，所以竹北炒房仔這時先是反向哄抬繼續做多，一邊逢高出貨給小白投資客跟首購自住族群，一邊期待大盤止跌回穩，建議如果是投資客，要做的其實只是「停利」，少賺一點跑得快！

炒房仔想的是歐印一波財富自由，包括勾結不肖仲介聯合寡占、甚至壟斷貨源、做高實登價格從事飢餓行銷等業內典型釣魚手法，一旦大環境不佳，炒房仔因財力有限，難以長期持有，所以更傾向甩賣套現，市場在景氣反轉時出現所謂的「多殺多、人踩人」現象便屬此類。

一個市場在相對高點時，跑得快比較重要，不跑得快，獲利就下滑，再不跑，就沒獲利，死撐活撐，就跑不掉，然後再等3~5年後碰碰運氣，都知道炒股有輸有贏，炒房哪有只漲不跌？

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長