想買中古電梯大樓！他細看「卻是工業用？」　一票人狂勸退

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近想買房，並看中一間31年的電梯大樓；然而，房屋現況雖註明是住宅，卻寫著工業用，讓他不禁疑惑，「是否該注意什麼？」事實上，民眾是可以購買工業宅的，但只有將其視為工作地點，非居住地才沒有違法，工業住宅若任意更改建物結構，會有觸法之風險。

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，他是第一次買房，並透過賣房APP看到一間中古屋，該間是31年的電梯大樓，公設約占10%，「現況是註明住宅，但為什麼用途是工業用？是不是有什麼要注意的？」

對此，網友們紛紛搖頭勸退，直言「工業宅，貸款成數比較低，若為住宅使用的話，未來也許會有法規風險」、「貸款七成或更低，不能當住宅，卻能當宿舍用，有點灰色地帶」、「最好不要買工業用宅」、「工業住宅目前沒問題，未來轉手不知道。但要自住...何必自找麻煩」。

所謂的工業用地，分為特種、甲種、乙種及零星，乙種為輕污染建築用地，常被拿來當工作室或一般事務所，因處於法規的灰色地帶，且土地取得成本較低，經常會被包裝成「乙住宅」。

當然，民眾是可以購買工業宅的，但只有將它作為工作地點、非居住地才未違法；若任意更改建物結構，像是更改管道、增設隔間等，是有觸法風險的。