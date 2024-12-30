【廣編】近3000億建設在線　「龍邦豐馥」迎來萬大線增值再現

【廣編特輯】

圖、文／甲桂林提供

台北主場，西城無愧！從台北雙星、捷運萬大線、環南市場、洛陽停車場、明日台北埕、舊市議會改建以及郵政雙塔，加總近3000億的西城大建設，正輪轉出不一樣的西城未來！大西城增值幅員自博愛特區軸線延伸，指標個案「龍邦豐馥」掌控莒光大道黃金中軸，直通植物園、直擊台北101，以百年西城底蘊，同時擁有台灣最強議題台北雙星和台北最新軌道經濟捷運萬大線，見證國門天際繁華進化，提前豐收捷運建設的加值紅利！

台北十年磨一劍最強增值線，全長22.8公里的捷運萬大線，以中正紀念堂為起點第一期預定2027年完工通車，跨界移動雙北版圖；同樣預計於2027年橫空出世的台北雙星，工程不斷往前推進，國門願景就在眼前，展現台北車站六鐵共構優勢；西城雙大站台北雙星與萬華雙子星雙向奔赴，「龍邦豐馥」乘著軌道經濟，近距萬華車站500米、板南線龍山寺站550米，以及萬大線廈安站三站動能共振，置產捷運宅三波段漲幅，現在進場增值立享，未來通車加碼再賺一波，共榮近3000億大西城建設，一起翻轉未來！

名校文教生活圈，百年時光好生活，台北市心難得516坪超大基地三面臨路，龍邦國際36年穩健經營的堅實品質，攜手內政部營建署評為第一營造業的瑞助營造，「龍邦豐馥」匯集國際團隊六強合作，包括林尚毅&陳廷杰雙建築師、六國景觀、工一設計、凱巨工程、雄鷄照明，以新古典工藝建築美學揉合現代極簡形塑雙塔地標，豪宅等級第二門廳、凌空花園私家會所、2~3房雙衛浴、坡道平面大車位…續寫大西城最繁華的一筆，成就豐馥的總和。

龍邦國際｜甲桂林

15．25-48坪 敬獻仕紳

【預約專線】02-2503-0088

【個案官網】https://www.topscene.com.tw/hot/148

【接待會館】西園路二段｜莒光路口

