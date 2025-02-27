臉書租屋「詐騙陷阱」！惡男扮假房東　3男付完租押金才發現上當

▲沈男假扮房東在臉書上散播租屋訊息，誘使3男上當受騙。（圖／記者張雅雲攝）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名沈姓男子透過臉書(Facebook)假扮房東，在社群媒體上散播租屋訊息，3名不知情的男子因而上當，向沈男支付租、押金，直到事後發現沈未依約交屋，索討退款未果後，才知道自己受騙，憤而報警處理。沈男遭起訴後，新竹地院依3個詐欺取財罪各判處沈男有期徒刑6月，合併應執行8月。可上訴。

判決書指出，沈男明知自己並非房東，卻仍於112年間透過臉書(Facebook)刊登經國路、水田街等地租屋訊息，不知情的王男、趙男、陳男3人看到貼文後不疑有他，向沈男洽詢租屋細節，並依約給付租金、押金等，其中王男在支付租金2萬4000元、押金8000元後，還遭沈男以話術二度欺騙，佯稱須再支付押金1萬2000元，並要求借2000元應急，王男不疑有他，當即交付1萬4000元現金。

事後3人發現簽完約後沈男遲遲未依約交屋，氣憤地向沈要求退款未果，進一步調查後，赫然發現沈男根本就不是房東，這才發現自己上當受騙，氣得報警並提出告訴。

新竹地院法官審酌，沈男以此方式詐騙3人，共詐得新台幣7萬6000元，罪證明確；但考量沈男在偵查、審判中自白犯行，且與王、趙、陳3人達成和解，分別賠償4萬8000元、2萬5000元、以及3萬元，所賠金額已逾犯罪所得，因此予以減刑，依3個詐欺取財罪各判處沈男有期徒刑6月，合併應執行8月。全案可上訴。