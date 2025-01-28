改造舊屋！一掀地毯驚見「價值百萬」超珍貴裝潢　夫妻嗨翻

▲舊屋地毯下方，竟然隱藏價值百萬的珍貴地板。（圖／翻攝TikTok@brooks_renovation，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦一對夫妻正在翻新老舊房屋，未料竟在地毯下方發現17世紀最流行的「鑽石拼花木質地板」，一路從走廊延伸到客廳，而且保存狀況非常良好，估計價值可能達2.5萬英鎊（約新台幣100萬元）。

喬許和艾蜜莉（Josh and Emily）熱愛翻修老屋，也經常在TikTok分享所見所聞，他們這次在倫敦東部沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）這間平凡髒亂的老屋裡面，卻有了最驚奇的發現。

夫妻倆估計，這片地板可能已經被隱藏在地毯下方30年左右。喬許說，先前看屋時，他們就從角落注意到這是一片拼花地板，但直到把地毯完全移開，才發現竟是完好無損的鑽石拼花木質地板。

喬許說，「我們請了一名地板專家過來看，他告訴我們，這是他看過最棒的一種橡木，而且保存狀況良好。」考慮到橡木面積大小，預估價值為2萬（約新台幣80萬）至2.5萬英鎊，「我們打算保留它，進行全面的細砂磨處理，最後再選擇上清漆或染色。」

「鑽石拼花木質地板」是一種地板裝潢風格，通常以鑽石形狀的木板拼接而成，1680年代，法國國王路易十四在凡爾賽宮鋪設之後，就在歐洲流行起來，常見於宮殿、豪宅和貴族家庭。