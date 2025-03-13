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房仲專家傳7招不景氣中突圍　鎖定「這些族群」事半功倍

佳樺表示，若能精準篩選客戶就能做到事半功倍，包括在廣告投放上，都瞄準高收入的科技新貴。（圖／李佳樺提供）

▲佳樺表示，若能精準篩選客戶就能做到事半功倍，包括在廣告投放上，都瞄準高收入的科技新貴。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

房市過寒冬，交易量雖砍半，但仍有房仲持續成交，成為那撐住市場的1/2強。CTWANT記者也替全台6.3萬名房仲業務員蒐羅成交撇步，1.降價5%，2.精準找客，3.加倍拜訪，4.善用社群短影音，5.辦活動吸客，6.掌握貸款資訊，7.多元化業務發展，盼新的一年能從房市不景氣中突圍。

臉書社團「青埔我的家」團長李佳樺直白表示，去年底會成交的物件，價格都下修3~5%，「買方都在等降價，只要降價就有機會成交！」她也分享，現在就是要集中火力找現金客、新青安客，目前就這兩種族群不受信用管制限制；另外以學區為主的剛性需求買方也是成交主力。賣家方面也先精準鎖定有3間以上房貸的客人、急著出手、房地合一退稅的屋主，先把會買、會賣的找出來，再媒合就很快。

精準篩選客戶能事半功倍，「找科學園區工程師就對了！」李佳樺說，廣告投放瞄準這些高收入的園區人，工程師大多沒時間看盤，比較有機會把錢投入房地產。李佳樺的房仲團隊集中在桃園青埔，因此她們鎖定竹科、內科的科技新貴，「竹北、新北房價過高，同樣有高鐵、百貨的桃園青埔，相較房價好入手，所以有很多竹科人到青埔買房，而且都是組團來的。」

台積電不只在台灣經濟上創造奇蹟，員工薪酬中位數250萬元，也在房市上帶動奇蹟。（圖／報系資料庫）

▲台積電不只在台灣經濟上創造奇蹟，員工薪酬中位數250萬元，也在房市上帶動奇蹟。

聯勝房屋專任委託部經理陳泰源也分享市況不佳、成交期拉長下，房仲可教導賣家進可攻退可守的撇步，屋主可以先出租，同步尋求買家，再帶租約賣，不管交易期需要多長，中間都還有租金收入還房貸，也能因為需要配合租客可看房的時間，過濾掉那些不急、只是想看看的買家，進而更精準找到潛在真的會成交的客人。

「有位買方遲遲未尋得喜歡的房子，於是每天早上進公司的第一件事，就是幫客戶找新上架的案子，若符合條件就第一時間傳給客戶，最後終於幫買方找到理想中的房子。」台灣房屋松山南京加盟店經理蔡君葳也分享他的心法，不景氣就是要更努力，過去一天至少主動拜訪3位屋主，現在增加到拜訪6位，進一步提升物件委託量，增加和同業或其他分店的合作配案量，以加快成交速度。同時，多了解買方對於房屋的條件和需求，才能更精準地幫客戶找到合適的房子。

「即便現在房市由熱轉溫，更要積極主動出擊！」蔡君葳說，平常除了增加在房屋銷售網站上的廣告曝光量之外，他還嘗試在自己的社交媒體上刊登物件廣告以及發短影音，像是和同事一起錄了一段開箱待售房屋影片，並寫上物件的幾項資訊，影片一上架就吸引了12萬人觀看，收到許多客戶詢問的訊息，而該房屋一開賣，當天就成交，在現今大眾習慣看手機社群資訊的時代，社群媒體的力量實在不容小覷。

台灣房屋蔡君葳原為健身教練，入行僅1年，靠著加倍努力和善用網路科技的優勢，在不景氣中取得好成績。（圖／翻攝自蔡君葳臉書）

▲台灣房屋蔡君葳原為健身教練，入行僅1年，靠著加倍努力和善用網路科技的優勢，在不景氣中取得好成績。

台灣房屋集團加盟事業總部總經理林培雯也補充提到，台灣房屋也提供行銷誘因，在不同檔期、不同區域店面提供專任委託或是成交禮，包括2月底前簽專任委託或成交，皆可抽泰國雙人來回機票；桃竹地區委託店面專委成交，將會分攤委託期間管理費和房屋稅等優惠。

現在成交過程最後一個大魔王便是貸款問題，中信房屋研展室副理莊思敏也提醒，在媒合成交的過程中，除了關注物件本身的狀況外，也要積極與地政士溝通房屋的估價、買方的貸款情況等，避免簽約後因貸款無法過關而引發糾紛。

莊思敏最後也建議大家能在不景氣中檢視自己是否適合這個產業，在這個競爭激烈的領域，若已決定留在戰場，則應趁此時機全力提升專業能力，並且要靈活應對市場變化，適時調整作業方向，也應著重多元化業務發展，學習和掌握相關領域的專業知識，如都更、地政、驗屋等相關法規，或積極拓展租屋、裝修等周邊服務，進一步提升競爭力；萬一若發現房仲工作並不適合自己，趕快重整腳步尋求新的職涯發展方向，也不見得是壞事。

延伸閱讀
勒褲帶過年1／房仲業現況「沒客人成常態」　年後恐釀2成離職潮
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