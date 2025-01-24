羽球場公設打破格局框架！青埔「樺龍淳藝」融合藝術與科技　讓家擁有獨特品味

▲樺龍建設在桃園青埔的美術館特區，將打造出美學新地標「樺龍淳藝」。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

桃園青埔因為國際與藝術的相互交融成為城市新地標，從兒童美術館的藝術之丘到綠意盎然的青塘公園，加上高鐵、桃園國際機場的便捷交通，青埔以國際視野與現代生活交融，成為北台灣令人矚目的未來城市。藝術與文化已經成為青埔最迷人的標誌，此處不僅是居住地，更展現了生活品味。

青埔的快速發展，少不了深耕在地的品牌力量，樺龍集團作為見證青埔20年變遷的領航者，以精緻建築與人文理念，為這片土地注入更多可能性。樺龍集團每一個建案，都不僅是建築，還是一個融合生活與藝術的願景。而近期推出的指標個案「樺龍淳藝」，更是美術館特區內備受矚目的新作。不僅承載了對未來生活的想像，也展現了樺龍對藝術與科技融合的探索。為此，「樺龍淳藝」的接待中心設計成一座洄游式美術館空間，十分特別。

ET即賞屋節目主持人朱琦郁一走進接待中心，便忍不住脫口讚嘆「太漂亮了！」挑高的純白色空間以及象徵自然生態的綠色群島，讓她彷彿置身於一座充滿詩意的美術館。樺龍集團個案「樺龍淳藝」，為了回應美術館特區純住的藝術氛圍，特意打造宛如洄游式美術館的接待中心，現場專案也笑說「這是青埔的第三座美術館」，以此致敬的同時，也希望向前來賞屋的民眾傳遞建築與自然、人文共融的精神。

接待中心規劃大面積玻璃保有通透感，寬敞空間及陳設就像是藝術品展示區，讓每位來訪的人都能感受到樺龍對藝術生活的追求，更邀請青埔知名的ROAST BY CHEN COFFEE咖啡品牌設置快閃店，透過這樣的細節彰顯樺龍對於品味生活的重視，讓未來將入住的住戶能先行體驗在青埔生活的感覺。

「樺龍淳藝」坐落於A19美術館特區，在1396坪大基地上規劃Twin Tower雙塔造型，並為了實現美感生活，特別禮聘劉博文建築師事務所做平面規劃，為住客打造貼心生活空間尺度；外觀立面則由呂建勳建築事務所操刀，以石材為基底搭配上金屬玻璃打造出現代建築外觀；燈光設計大師袁宗南著重設計建築外觀及店面燈光；景觀巨匠邱光平打造社區前庭的幾何花園，地磚採用幾何圖形拼湊，後院打造四季花園；四位大師精心為「樺龍淳藝」量身設計，預計將成為美術館特區的地標。

另外，「樺龍淳藝」的公設除了藝術大廳、多功能閱覽室、交誼廳等之外，更特別打造了青埔建案罕見的室內羽球場，以及小朋友戶外攀岩區，讓朱琦郁大讚非常跟得上當代的運動流行趨勢，社區內有專屬的室內羽球場，「朋友約一約、找鄰居或家人下來，就可以直接開打」，時間及場地相當有彈性又有益身心健康，讓社區生活動靜皆宜。

「樺龍淳藝」在規劃上更強調環境與建築共融，並將現代科技導入社區規劃，像是全案所有住戶車位皆配備電動車充電樁，並搭載EMS（能源管理系統），為住戶提供安全節能且便利使用的體驗。

室內格局規劃從25到39坪，滿足不同家庭需求；25坪格局客廳面寬約3.2米，現場專案表示相較於市售多數2房產品，能給人更寬敞的感受，透過零虛坪規劃使動線流暢、放大空間。25坪2房樣品屋的公共衛浴空間，藉由牆面刻線設計實現客變，讓整體呈現雙套房效果，朱琦郁參觀後認為不論是從空間規劃、採光都充滿設計細節。

39坪3房格局，一進門便可見玄關落塵區，接著拉開木門格柵才真正進入家中客廳，因為開放式餐廳連接公共區，加上前陽臺採光明亮，讓整個家看起來非常寬闊；3米3客廳面寬也有利於住戶規劃使用公共區。樣品屋採用淺色石材搭配溫潤木質及俐落金屬件，整體空間呈現現代沉穩風格；並且在方正格局中打破隔間框架，增強空間流動性；主臥、次臥室則強調房間收納功能。

建材部分，廚房使用大雅廚具、林內瓦斯爐及抽油煙機，配備廚下淨水器及UV殺菌燈，讓水質經過雙重保護更有保障。衛浴採用美國百年品牌KARAT凱樂衛浴的浴櫃、面盆和龍頭，主臥使用TOTO全自動電腦馬桶、次臥採TOTO分離式馬桶，加上德國GROHE淋浴系統，讓朱琦郁再次讚賞表示，「不論是建材選用還是室內空間設計，完全都不馬虎！」

桃園青埔從國際化的交通樞紐到藝術與文化的生活核心，正在快速蛻變，成為北台灣最受矚目的新興地標。而「樺龍淳藝」作為美術館特區的代表建案，不僅以藝術、美學與科技打造出現代生活的典範，更展現了樺龍集團深耕青埔20年的用心與願景。這裡的一切，不只是住宅，更是一場關於幸福未來的全新詮釋。