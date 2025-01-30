50K女友邀同住「卻開口要租金」　碩士哥心寒：水電我全包了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名碩士生去年搬出學校宿舍，而出社會的女友主動提議，他可以搬來同居，起初他感動不已，沒想到已經包辦水電費的他，後來又被要求繳租金，不禁感嘆「居然連這點小事都要計較，真是讓我失望。」

男網友在Dcard發文提到，去年因為跟室友不合，從學校宿舍搬出來，「當初女友說可以搬去跟她同住，我天真以為她是體貼、關心我，結果搬進去後居然開口跟我收租金，我當下簡直傻眼，這還是情侶嗎？」

原PO直言，他目前還在念碩士，收入就靠當助教和家教，月薪兩萬出頭，而女友月薪超過五萬元，「況且我搬進去後，完全沒增加她的負擔，租金沒漲、水電我還全包，為什麼還硬要跟我收租金？到底是有多愛斤斤計較？是把我當分母嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

對此，網友們紛紛回應，「不僅跟室友不合，還跟女友不合，你適合一個人住」、「你就承認你想吃軟飯啊...可悲」、「那就分手，搬出去就是了」、「跟誰住都有問題，你還是搬出去自己租一間吧」、「對啊，女友好過分喔，別跟她住了，自己滾出去另租一間，舒舒服服的」、「反串成功，性別對調果然被噴爛」。

另外，也有人中肯表示，「首先，你以前宿舍有繳錢吧，那為什麼住你女友的房子就不用？因為她比你有錢，所以你是想吃軟飯就對了？第二，住房子本身就要繳租金，試問哪間房子是繳個水電費就能住的？那麼在意，你就把水電費跟租金一起平分，少裝得好像付出很多一樣，不然搬出去自己住，自己繳自己的租金也可以。」