北市大都更計畫！　開發面積1.4個大安森林公園

▲鄉林建設董事長賴正鎰喊出要在台北中山區推出11萬坪都更案「中山﹒新松町新城計畫」。



圖文／鏡週刊

位於北市中山區總面積達11萬坪的鄉林都更案正如火如荼銷售中，鄉林建設董事長賴正鎰喊推出台北建城以來最大都更案「中山．新松町新城計畫」，預計15年完成。日前他接受本刊專訪，透露自己打算透過大都更計畫，為鄉林在台北留下一座地標。至於如何看待房市後勢？他坦言：「台灣房價漲幅高到無法接受，選擇雙北耕耘都更案因為夠安全。」

「未來八米巷道變成二十四米寬，臨路退縮種樹，春天看櫻花，接著流蘇、無患子，規劃鋪石子步行區，全區15層樓建築，地面的車都停到地下室。」1月上旬，鄉林集團董事長賴正鎰在台中總部接受本刊專訪，信心滿滿談到他投入不動產業近50年，規模最大、最具話題性的台北市中山區大型都更案藍圖。

據了解，整個開發案在鄉林內部前後開會十多次，最後由賴正鎰拍板為「中山．新松町新城計畫」，以鄉林銷售中的建案「中山賦」為核心，往外擴散到新生北路、民權東路、民族東路與松江路間，橫跨40多個街廓、共11萬坪土地，整體投資額預計達2,200百億元，將花15年、分六階段完成，未來落成樓地板面積可望超過60萬坪。

不只中山區，賴正鎰透露，鄉林在萬華捷運萬大線加蚋站旁一個整合二22年、基地面積2,500百坪，共500位地主的都更案，今年也要拆除動工，並持續向外整合近2,000坪土地，未來不排除比照中山區模式，擴大範圍。

▲台北市除了中山區之外，鄉林目前在萬華區也有2,500坪都更案將在今年拆除。

在房市打滾50年、九二一地震重創台中建築業時成功讓鄉林存活下來的賴正鎰，因應房市景氣變化游刃有餘，現在他認為，做建設不該只是蓋好房子後賣掉，「這樣其實沒留下什麼，應該要留下個地標，給鄉里一個貢獻，以後人家走過中山區，就知道這是鄉林做的，我希望它成為鄉林代表作。」



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