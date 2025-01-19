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增值超過1倍！「想賣15年高雄透天」買新房　原因曝光全場勸退

▲▼ 透天，別墅,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲原PO買了一間透天用來投資。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者施怡妏／綜合報導

面對房市的變化，許多人在投資房產時常常需要做出艱難的選擇，一名網友表示，之前買了一高雄火車站附近的透天厝，現在屋齡15年，增值超過1倍了，擔心房子老了不好轉手，猶豫要不要賣掉買新屋。對此，信義房屋專家表示，透天的建案很稀有，繼續放著就好，不用為了買新房而賣掉。

有網友在PTT發文，有一間位於高雄火車站和亞洲新灣區附近的透天厝，屋齡約15年，是拿來投資用的，而這間房屋的價值已經翻倍，於附近有多個重大建設計畫，預期未來房價還會持續上漲。

然而，現在他面臨一個重要的抉擇，想趁房子還算年輕時賣掉，將獲得的資金再買新屋。因為一旦屋齡超過20年，房子就會變成老屋，老屋相對較不搶手，價格上漲也較慢。相比之下，輕屋齡的房子更受買家青睞，容易出售且價格較高。

第二個選項則是持續放著，不管屋齡如何，相信房產會持續增值。即使屋齡40年也沒關係，需要資金時可以透過增貸來解決。

貼文一出，網友建議他留著，「土地持分很大的話，留著比較好」、「透天你只要地點好，還是有價值的」、「 急著用錢或有其他投資標的就賣啊！不缺這一間就放到忘記」、「賣了還要繳稅，一堆手續費有的沒的，然後又去買新的？又一堆稅金、手續費、代書費要繳，何必呢」、「透天不賣，大樓賣」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，20年的透天都很年輕，繼續放著就好，「賣這間買那間其實差不多」，且比起大樓，透天的產品較稀有，還是有一定的價值在。曾經理進一步指出，臨路型的透天增值價值高，之後還可以改建，但如果社區型透天，因為土地是共同持份，之後如果要改建的話比較不容易。

關鍵字：房產投資透天厝房市變化高雄火車站增值潛力

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