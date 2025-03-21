大掃除恐藏毒！家事達人教做「天然清潔劑」　先乾再濕灰塵不亂飛

▲家事專家建議打掃時由上至下、先乾再濕，可以減少吸入灰塵的機率。（圖／CTWANT資料照）

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大掃除的同時，也要兼顧健康，家事達人對CTWANT記者說，為了降低接觸有毒物質的機率，自己大多使用天然清潔劑打掃廚房，例如小蘇打、檸檬、白醋、柑橘果皮精油等，不含有害化學物質。另外，打掃時最容易灰塵滿天飛，專家建議採取「先乾再濕、由上至下」的原則，就能避免吸入過多灰塵，保護肺部健康。

根據台灣室內環境品質學會研究，掃地機器人運轉10分鐘，揚塵濃度是原本的6倍，其中PM10和PM2.5的濃度至少高出2倍，空汙濃度達到「紅色警戒」等級，而吸塵器使用的時候，後方氣旋所造成的微粒揚塵也高達13倍。

曾出版多本清潔收納書籍的家事達人陳映如，家中同時有掃地、拖地機器人，幾乎天天工作，因此不會有過多灰塵，而一般的吸塵器大多用於補強清潔工作，像是地毯、隙縫都會用到，平時不會使用太久，同時也會定期更換或清洗濾網，降低灰塵外洩的機率。

其實只要善用工具，也能降低吸入灰塵的機率，陳映如建議「先乾再濕、由上而下」。「千萬別用雞毛撢子，否則會讓灰塵四處飄散，我自己最常使用的是除塵撢，可以吸附灰塵，再用濕抹布擦拭，既不會吸入灰塵，也相當乾淨。」陳映如說，許多主婦直接用濕抹布擦拭灰塵，例如清潔紗窗，濕擦反而會讓灰塵結塊卡在隙縫中，更難以清潔。

另外，建議「由上而下」打掃，例如先整理書架、再拖地，才能讓灰塵最後集中在地面，統一一次處理，否則不但可能掃不乾淨，灰塵還會到處亂飛。此外，陳映如建議先規劃大掃除區域的優先順序，再分次、小範圍清潔。

▲抽油煙機的濾網油垢，常讓主婦傷透腦筋，專家建議將濾網放進塑膠袋加熱水、小蘇打粉，靜置一段時間後就能洗乾淨。（圖／CTWANT資料照）

至於清潔劑，陳映如很少使用，尤其是小孩、寵物可能會接觸的地方，更完全不使用。以廚房抽油煙機的濾網為例，她會把濾網放進塑膠袋加熱水、小蘇打粉，靜置一段時間後就能洗乾淨，如果真的很髒，再加點洗碗精即可。

廚房經常處理各種食材，陳映如大多使用天然的清潔劑，例如到主婦聯盟環境基金會網站https://www.huf.org.tw/，依照廢油肥皂教學自製清潔皂來清潔洗碗槽、檯面；沾板則是浸泡在過碳酸鈉水中，利用過碳酸鈉分解成過氧化氫(雙氧水)跟碳酸鈉(蘇打)，達到漂白殺菌跟去汙的效果。

冬天必備的熱水瓶、保溫杯，陳映如則是使用檸檬酸加水浸泡，因為檸檬酸是酸性物質，會中和鹼性的髒污，非常適合去除水垢，上述這些天然清潔劑都能在化工行購買，只要花一點時間，就能讓居家環境安全又乾淨。

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