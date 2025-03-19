ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房租大漲3.9萬！　女百萬年薪付不起被迫搬家

▲▼ 房屋,房子,買房,私人車道,停車,車庫。（圖／CFP）

▲房東把房租上調至1800英鎊，讓女子不得不搬離住了多年的家。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

英國倫敦一名女子從事低薪文職工作，經濟拮据，然而房東卻要求調漲房租950英鎊（約新台幣3.9萬元），使得租金增加至1800英鎊（約新台幣7.4萬元），讓她不得不搬離住了多年的家。

The i Paper報導，女子坎貝爾（Tanya Campbell，化名）原本的租屋處位在倫敦南部，從2018年就搬來此處。她的年收入約2.5萬英鎊（約新台幣102萬元），靠著平時攢下來的錢與福利維持生活，但為了支付日益增加的能源費用，負債累累。到了2023年，房東開始要求調漲房租。

房東一開始要求把房租上調至1300英鎊，坎貝爾認為這令她無法承擔，起先請求給予時間另尋租屋處，但好友後來給了她一些錢，因此她告知房東可以接受1300英鎊房租方案，想要繼續住。然而房東又改變主意，告知坎貝爾若想要繼續留下來，每月必須支付1800英鎊的房租。

這完全超出坎貝爾的預算，「我把房子照顧得很好，極少聯繫房東，從未拖欠租金」，當她透過電話詢問房東為何要如此調漲房租時，房東只說，這是一門生意。

坎貝爾花費3個月時間才找到新的租屋處，是合租住宅的小雙人房。她稱，從公寓搬進一個房間不得不扔掉許多東西，也對於合租生活感到憂心，所幸適應得很好，但如今的租金幾乎是月薪一半，認為應該要設定租金上限。

關鍵字：房租倫敦搬家租屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房租大漲3.9萬！　女百萬年薪付不起被迫搬家

英國倫敦一名女子從事低薪文職工作，經濟拮据，然而房東提出調漲房租的要求，從950英鎊大幅上調至1800英鎊（約新台幣3.9萬增至7.4萬元），讓她不得不搬離住了多年的家。

2小時前

新北去年Q4預售交易狂減58.7%　「這四區」房價逆勢漲

新北市府日前公布2024年第4季預售屋實價登錄，共計揭露1,729件，總成交金額372.1億元，交易量及成交總金額較上季均減少58.7%，除樹林及八里區交易件數有零星增加外，其餘各區均呈現交易量減少情形，尤以三重區、林口區交易案件減少最多。

2小時前

控鄰家中跑步、小孩尖叫！男遭噪音騷擾一年　精神受創求償44萬

桃園一名魏姓男子控訴，鄰居何男一家自112年6月起至113年6月間長期在家中發出踩踏、撞擊、敲擊等噪音，導致魏男一家日夜受噪音騷擾、精神受創，他與家人分別罹患憂鬱症、強迫症、廣泛性焦慮症等，因此提告並合計求償44萬元。桃園地院法官審酌後，駁回魏男請求，判處何男一家免賠。全案可上訴。

3小時前

交屋排隊等撥款　大高雄建商公會理事長：史上最嚴限貸令進逼

央行20日將舉行第一季理監事會議，外界均聚焦未來房市走向。大高雄不動產建築開發商業同業公會19日改選，由合心開發執行長李正聰獲推派為新任理事長，他對政府喊話，房地產已經這麼不好，再限制大家都要掛掉了。

3小時前

「別再追台積宅」！他點名7區房價下修：工程師不會買3、4間了

台積電（2330）日前宣布砸下3.3兆投資美國，而台灣部分，高雄廠已掛牌運作，超過千名員工已陸續進駐，連帶台積電的房市概念區再度成為外界關注焦點。

3小時前

台南情侶回憶掰掰！安平知名摩鐵2.4億成交　官網、訂房全沒了

台南情侶回憶再減一！位在台南市安平鬧區永華五街上「愛丁堡汽車旅館」已在今年1月以總價2.4億元成交，目前搜尋進入愛丁堡汽旅的官方網站顯示「錯誤 404」訊息、各大訂房網站也顯示「這間住宿目前於本站未開放訂房」、記者實際撥打訂房電話也無法接通。

4小時前

網問台中買房「選山還是海？」　專家指：1區登「蛋白天花板」

豐原區憑藉國道一號、國道四號雙快速路網與台鐵樞紐優勢，向來是山線交通要塞。而海線則擁有捷運藍線、中科議題。就有網友詢問：「台中海線跟豐原哪邊較宜居？」專家指出，被列為「蛋白天花板」的豐原區，因有75億元「豐富健康產業園區」略勝一籌。

4小時前

上下班要2小時「會花15K租屋嗎？」　網一面倒：不小的一筆錢

對北漂族來說，房租恐怕就是不可避免的開銷，至於通勤族的話，則可以按照路程、通勤花費的時間來選擇是否要租屋。近日就有網友發文透露，她每天都會花2小時通勤，如果是大家的話，會想要花1萬5000元租在公司附近嗎？貼文曝光後，引發討論。

4小時前

一票年輕人靠自己買北市房「職業曝」！專家驚：傳產比例好少

預售屋的銷售情況，像是賣不賣得動、能否賣到高價、銷售速度等等，與市場景氣、客層結構密切相關。房產專家何世昌日前表示，他有多位朋友反映，最近一年多來，台北市靠自己買房的年輕人比例有變多，這類買方在他們的案子所占比例大約有20％～ 40％不等，令他驚呆。

4小時前

離職房仲好心幫友賣8千萬豪宅沒報稅　連補帶罰噴逾23萬

台北國稅局今（19）日指出，一名離職的房仲小張（化名）在4年前私下仲介8000萬元的豪宅，抽取2%佣金，結果隔年5月申報綜合所得稅時忘了申報160萬元的仲介所得，遭核定漏報所得稅，連補帶罰超過23萬元。

5小時前

【超敢問】國文作業卡關高中生直接call作者 竟得到本人親自回覆

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

秀場天王老家改建32年　豬哥亮..

僅開業9天就熄燈！成大美食街「..

老牌牛排館「再出發」半年就歇業..

少子化房市詭局！　地產作家揭：..

新北去年Q4預售交易狂減58...

持有9年沒住過　天龍國Y男賣「..

2死凶宅連仲介也怕！　PO網求..

台中漢神洲際百貨開幕在即　這區..

三重百萬、蘆洲8字頭　代銷：首..

一年一度金聯平價宅釋出　全台最..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房租漲3.9萬　女百萬年薪付不..

新北去年Q4預售交易狂減58...

控鄰家中跑步、小孩尖叫！男精神..

交屋排隊等撥款　大高雄建商公會..

「別再追台積宅」！他點名7區房..

安平「愛丁堡」2.4億成交　官..

網問台中買房「選山還是海？」　..

上下班2小時「會花15K租屋嗎..

一票年輕人靠自己買北市房「職業..

離職房仲好心幫友賣8千萬豪宅沒..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366