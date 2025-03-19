房租大漲3.9萬！　女百萬年薪付不起被迫搬家

▲房東把房租上調至1800英鎊，讓女子不得不搬離住了多年的家。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

英國倫敦一名女子從事低薪文職工作，經濟拮据，然而房東卻要求調漲房租950英鎊（約新台幣3.9萬元），使得租金增加至1800英鎊（約新台幣7.4萬元），讓她不得不搬離住了多年的家。

The i Paper報導，女子坎貝爾（Tanya Campbell，化名）原本的租屋處位在倫敦南部，從2018年就搬來此處。她的年收入約2.5萬英鎊（約新台幣102萬元），靠著平時攢下來的錢與福利維持生活，但為了支付日益增加的能源費用，負債累累。到了2023年，房東開始要求調漲房租。

房東一開始要求把房租上調至1300英鎊，坎貝爾認為這令她無法承擔，起先請求給予時間另尋租屋處，但好友後來給了她一些錢，因此她告知房東可以接受1300英鎊房租方案，想要繼續住。然而房東又改變主意，告知坎貝爾若想要繼續留下來，每月必須支付1800英鎊的房租。

這完全超出坎貝爾的預算，「我把房子照顧得很好，極少聯繫房東，從未拖欠租金」，當她透過電話詢問房東為何要如此調漲房租時，房東只說，這是一門生意。

坎貝爾花費3個月時間才找到新的租屋處，是合租住宅的小雙人房。她稱，從公寓搬進一個房間不得不扔掉許多東西，也對於合租生活感到憂心，所幸適應得很好，但如今的租金幾乎是月薪一半，認為應該要設定租金上限。