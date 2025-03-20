倫敦房間5.5萬出租！晚上8點半前不能回家　房東荒謬規定被罵爆

▲屋主把家裡其中一間房間出租，月租金1350英鎊（約新台幣5.5萬元）。（示意圖／視覺中國）



記者詹雅婷／綜合報導

英國一名屋主在倫敦擁有價值80萬英鎊（約新台幣3270萬元）的房子，決定把其中一間房間出租，月租金1350英鎊（約新台幣5.5萬元）。只不過屋主列出多項奇怪的生活規約，例如房客不能在晚間8時30分之前回家，引發批評聲浪。

每日郵報報導，屋主艾莉絲鮑莫（Alice Bowmer）的房子位在北倫敦漢普斯特德荒野（Hampstead Heath），依據她的形容，房間的天花板很高，房間的空間約2公尺x4公尺，有附床、衣櫃、桌子、遮光簾、電暖器，浴室有暖氣設備，廚房有洗碗機、洗衣機可供使用。屋主也希望，房客是一名安靜、愛乾淨的友善者。

只不過想要入住還必須符合配合屋主的規定，「我是一名38歲專業研究員兼音樂老師，周一至週四下午4時至晚間8時30分會教小提琴課」，教課地點雖然與出租房間位在不同樓層，但會發出聲音，所以房間適合提供給晚上8時30分之後回家的人。

▲屋主列出多項生活規約，包括房客不能在晚間8時30分之前回家、不能養寵物等。（示意圖／視覺中國）

除了不要太早返家的要求，屋主表示，房客不得使用客廳、避免接待客人來家中，不能養寵物、晚間11時過後嚴禁噪音，只能進入臥室、廚房、浴室的空間，有意把房間出租給周一至周五工時較長、周末會離開倫敦者。

這則出租文引來不少關注，有一派網友認為房東的要求太過自私，「（房東）基本上只是希望有人每月幫她付錢吧」、「很明顯，這個人其實不想讓其他人住在這間房子裡，但需要租金收入」。但也有人稱，「若有人願意接受，那麼這則刊登文並沒有錯」。

針對一連串對於房客的要求，艾莉絲鮑莫並未發表評論。只不過後來出租廣告內容似乎有做修正，關於客人、噪音等要求已經消失。