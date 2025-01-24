高鐵南延利多！高雄核心蛋黃房市升溫　中都藝樹特區「遠雄沐蘊」擁繁華綠金

▲高鐵南延利多題材，帶動高雄核心蛋黃區房市再升溫，中都藝樹特區「遠雄沐蘊」地段環境備受青睞，成為指標新案。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／高雄報導

高雄新車站廣場及綠之丘天棚已正式啟用，絕美綠建築妝點市容，成為嶄新地標，更是重要交通樞紐。未來，隨著高鐵南延高雄車站加上大都更計畫齊發，高雄將注入新的發展動能，進一步帶動核心蛋黃區房市再升溫。

▲高雄新車站廣場已正式啟用。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

「高雄火車站位於高雄正核心，高鐵屏東延伸線增設高雄站，將補足城市發展的最後一塊拼圖，成為繼左營站後高雄第二個三鐵共構車站。」財經專家何世昌分析，高鐵左營站2024年全年運量已突破1,000萬人次，未來高雄站完工通車後，預估能分流500萬人次，有助區域價值提升，人流與人口遷徙也會出現重大變化。

▲高雄站將是高雄第二個三鐵共構車站。

何世昌認為，高鐵進入高雄車站，帶來的移動人潮即為錢潮，市中心繁榮景象再現可期；此外，人流轉移也影響購屋動向，然而高雄車站周邊多為中古屋，新建案供給量少，在需求擴張下，蛋黃區金三角：美術館、農16、中都，房市蓄勢待發，尤以新興的中都重劃區潛力最受矚目。

▲中都濕地公園占地12.6公頃。

他也進一步指出，相較於美術館、農16發展已趨近飽和，尚在開發初期的中都重劃區，宛如明日之星，不僅地理位置優越、比美術館更靠近高雄火車站，綠覆率也更勝一籌，區域內有12.6公頃的中都濕地公園、美都公園、中庸公園、榕樹公園等。根據高雄人購屋習慣，高級住宅區必須具備市中心、重劃區以及高綠覆率三大元素，中都一應俱全，「又搭上高鐵南延的利多題材，因此被市場視為市中心含金量最高的優質重劃區」。

▲中都重劃區距離美術館特區僅一橋之隔。

中都重劃區北接美術館特區，右鄰高雄火車站商圈，坐擁上萬坪濕地公園，綠覆率超過40%，是高雄市中心唯一的生態重劃區，離塵不離城的宜居條件，深受高端換屋客層喜愛。看好中都發展前景，許多大型建商已積極布局、炒熱買氣，房價也逐漸直追美術館特區。

▲遠雄房地產行銷協理郭昱德。

遠雄房地產行銷協理郭昱德觀察發現，中都的已購客群主要來自於美術館與農16，該兩區形成時間較早、中小坪數屋齡相對較高，因此自住客若要購置新屋，首選便是中都重劃區，只需過一座願景橋，即可快速抵達青海商圈，開車到義享天地或高雄巨蛋也十分便利，「主要是因為他們見證過，美術館它從無到有的一個形成，中都未來可能會是跟美術館一樣，甚至更勝於美術館」。

▲「遠雄沐蘊」擁有得天獨厚的三面臨路條件。

遠雄建設挾帶自然系列建築的好口碑，在此推出「遠雄沐蘊」，往北有中都濕地公園，往南有唐榮磚窯廠，西側鄰接愛河，形成「藝樹特區」，地段環境備受青睞，成為中都指標新案。

▲「遠雄沐蘊」採光通風皆為中小坪數鮮有。

郭昱德表示，「遠雄沐蘊」擁有得天獨厚的三面臨路條件，採光通風皆為中小坪數鮮有，能更親近整體自然。產品規劃以藝樹文旅為概念，希望住戶回家漫步，由外到內享受自然；建築設計15樓高，讓其與自然融為一體，陽台特別採用弧度造型，省略了過往建築的稜稜角角；此次也與法國攝影藝廊YellowKorner合作，「讓我們的住戶住到遠雄沐蘊，就像住在自然裡的美術館一樣」。

▲高雄新車站扮演高雄市心門戶。

緊依高雄市心門戶，擁抱蛋黃區的綠金生態，共享美術館富人生活圈，住進繁華、住近自然，中都新豪宅聚落輪廓逐漸清晰。



【遠雄沐蘊】23-40坪｜8分鐘高鐵高雄站

貴賓專線：(07)553-8333

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