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業者列小基地開發5大缺點　揭營建業失調「無情現況」

蔡漢霖表示，危老改建不限制最小基地面積，反而讓小基地建案增多，城市開發破碎化，施工難度也增加。（圖／林榮芳攝、報系資料庫）

▲蔡漢霖表示，危老改建不限制最小基地面積，反而讓小基地建案增多，城市開發破碎化，施工難度也增加。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市三重一處基地大小僅97坪的建案，因開挖地下室施工不慎，造成兩旁鄰房傾斜、倒塌，各界熱議危老條例帶來的小坪數基地改建潮，讓鄰房塌陷事故頻傳，國土署一句「工程品質與基地大小無關」，業者砲轟「不食人間煙火」。連雲建設總經理蔡漢霖就點出小基地危老案衍伸的5大缺點，呼籲危老條例應該重新檢討，過小基地應有條件給予容積獎勵。

根據雙北地方政府公告，台北市核准危老案共982件，有353件為基地小於100坪的「鳥籠案」，最小基地面積僅16坪；新北市核准危老案587件中，有220件基地小於100坪，最小者僅14坪。危老條例上路至今8年，只要屋齡達30年，地主100%同意，沒有基地大小限制，即可申請危老重建的高容積獎勵，因此讓雙北小基地所造的拔尖建築遍地開花。

在北市蛋黃區整合11萬坪土地的鄉林集團董事長賴正鎰就表示，基地大的話，地下室開挖擋土牆的受力面積可以分散，基地越小發生鄰損的情況就越高，所以鄉林沒有一定基地規模不會做，不僅施工困難，蓋出來也不好看。

賴正鎰表示，他們有經驗的團隊在進行地下室開挖工程都要很小心，更何況沒有足夠經驗的建商、營造廠，因此沒有一定規模的基地，鄉林不會承接。（圖／林榮芳攝）

▲賴正鎰表示，他們有經驗的團隊在進行地下室開挖工程都要很小心，更何況沒有足夠經驗的建商、營造廠，因此沒有一定規模的基地，鄉林不會承接。

老屋改建協會理事長、品嘉建設董事長胡偉良也表示，基地太小，施工困難度當然加大，包括工法、機器進出都受限，也因為不符合經濟規模的案子，大型營造廠不願接案，小型營造廠品質難以控管，當然出問題的機率也大幅提高。

業界檢討小基地施工難度高，聲浪一片倒，國土管理署13日卻以「工程品質與危老重建面積大小無關」為題強調，小基地都更案在施工過程造成鄰損意外，主因是基地地層軟弱、施工管理不足等，請地方政府依法辦理強化建築結構設計及施工安全品質。不過這一舉動也讓業者砲轟「不食人間煙火」，「施工品質肯定能用錢砸出來，但就實務面來看不符合經濟效益。願意砸錢的最後轉嫁消費者；不願下重本就只能挺而走險施工，容易出現鄰損。」

危老條例開啟綠色通關，雙北小基地建案遍地開花，雙北危老核准共1569案，其中有573件、約1/3都是基地小於百坪的「鳥籠建案」。（圖／黃耀徵攝）

▲危老條例開啟綠色通關，雙北小基地建案遍地開花，雙北危老核准共1569案，其中有573件、約1/3都是基地小於百坪的「鳥籠建案」。

新北市建築師公會理事長汪俊男則認為，施工品質不能被壓縮，安全不能被折減，本來就是天經地義。問題不在危老案面積小，而是營建業法未能與時俱進調整，以及整體產業供需失調，光檢討危老條例是因噎廢食，應該強化營造業法對於資本額、承攬範圍等相關規範，讓慣以將本求利的業者自動被市場淘汰，現在營建業普遍過分輕忽應該承擔的責任義務，才讓亂象橫生。

北市都更學會理事長、連雲建設總經理蔡漢霖則指出，危老案雖能加速都更腳步，但小基地開發卻具備5大缺點，1.零碎地塊開發導致其餘基地難大規模重建；2.造價高，不符合經濟效益；3.緊貼著鄰房施工，鄰損機率高；4.施工環境條件差，難找工人；5.消費者花大錢買房卻買不到好品質。

「小基地多半位於巷弄，不好停車、沒有工務所，沒有休息的地方，環境各方面條件都不好，工人也挑案子做，他們比較傾向接大案、天天能上工。」蔡漢霖搖搖頭嘆，小基地能找到營造廠承攬已經不容易了，但就算開高價，施工水準也堪慮，因為現在真的真的太缺工了。

營建勞動力失調，為搶工班、工人，還有顧及鄰房安全性，小基地需付出的成本比一般建案更高，蔡漢霖直言，現在危老小案是「一流的成本，蓋三流的品質！」（圖／黃耀徵攝）

▲營建勞動力失調，為搶工班、工人，還有顧及鄰房安全性，小基地需付出的成本比一般建案更高，蔡漢霖直言，現在危老小案是「一流的成本，蓋三流的品質！」

蔡漢霖強調，確實無論大基地或小基地開發，只要規劃得宜，「理論上」安全都能夠確保，「然而以目前營造勞動市場供需嚴重失調的現況下，小基地個案即使願意花大錢營造，都未必能確保其安全性是無情的現實。」

他也提到，8年前制定危老條例時，還沒有這麼嚴重的缺工問題，也無法預見現在台灣營建市場會變得這麼畸形，不能怪當時政府；但，危老條例將於2027年5月落日，相當有機會延長，希望能藉此時機檢討，調整不符合現在時空環境的政策，「這麼小的案子真的值得用容積獎勵鼓勵它重建嗎？或者能有些條件限制。」以他經驗來看，300坪的基地大小，在成本分攤和建築規劃上，是比較合乎經濟效益的開發範圍。如果在政策上能夠適時調整，或許也能夠讓這個市場更健康一些。

延伸閱讀
小基地悲歌2／小基地營建成本高1.5倍　建商嘆「用一流錢蓋三流品質」
預算攻防幕後1／新科立委首為總預算交鋒　部會強硬護航反被批越幫越忙
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