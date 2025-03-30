沒買到喜歡的房很可惜！她事後「聽到缺點」慶幸沒買　一票卻搖頭

▲原PO跟老公已經看房好一段時間了。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房子的時候，除了價格，也要考量環境。近日有網友發文表示，她跟老公看房看了很久，其中有間雖然還可以，但因為價格關係，他們後來就沒有簽約。起初她還覺得有點可惜，但後來得知當地會聞到豬屎味後，便慶幸那時沒有買！她的經驗分享，也引起網友討論。

女網友在Dcard上，以「還好沒買，不一定買房都是對的」為標題發文，提到她跟老公看房看了很久，常常覺得不是少這個條件，就是少那個條件。像是他們前陣子看到一間還不錯的房，但沒有孝親房，且對價格不是很滿意，因此後來就作罷。

原PO透露，起初她還覺得房子沒買到很可惜，但後來卻得知當地聞得到豬屎味，便慶幸當時沒簽約。後來隔沒多久，原PO又看中一間房，當時因為沒看到能接受的價格，所以便沒有出手，起初同樣覺得可惜，但後來也知道當地會聞到豬屎味，因此再次覺得還好沒買。

原PO心想，好在當初都沒有買，否則住了一段時間才發現這個問題，就怕會後悔，而且萬一環境真的很差，恐怕也很難馬上搬走，畢竟買房不容易，而換房也是。

不過貼文曝光後，底下網友卻紛紛回應，「講白了就是沒錢又要求一堆而已」、「沒有十全十美的房子，十全十美的你也買不起」、「就是錢沒到位，條件卻設一堆，問題才一大堆，再看十年你們也不會買，因為房價又漲了，然後無限循環」、「嫌貨才是買貨人，其實是你真的很喜歡但是錢跟不上所以只好放棄，但總不能說沒錢才放棄只好一直說服自己這間不好缺點很多」。