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怕噪音買頂樓「過年崩潰了」　主委懶回1句！他爆心累：怎麼辦

▲▼房市。（圖／記者林裕豐攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友當初為了避免噪音困擾，買預售屋頂樓，怎料自從去年搬來新鄰居後，就是他崩潰的開始，尤其是寒假、過年期間，對方孩子不僅在屋內跑跳，更會到頂樓天台玩耍嬉鬧，儘管向鄰居、主委反應仍無解，讓他心累不已。

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，「我住頂樓，一共有6戶，去年12月新鄰居搬來後，就一直製造噪音。當初之所以買頂樓，就是因為怕噪音，結果過年期間、放寒假時，我就一直被噪音困擾。」

他接著表示，寒假期間，他們的小孩經常在室內跑跳，還會上頂樓天台滑滑板車或運球，「每天被吵爆！有去跟鄰居說過，但他們完全不理會我；跟主委反應，還被回『要吵也是樓下反應，你住隔壁說他們吵，就是故意找麻煩』。」

最後，原PO不禁無奈道，小孩放假期間每天熬夜玩耍，「我就得每天被轟炸到凌晨1點多才能入睡。想請教有什麼快速、便宜的改善方法？」

對此，網友們紛紛回應，「很難搞，我也是被逼到換透天，原本也住電梯社區，這種屬於惡鄰居，小孩跑跳也不管教」、「孩子總要睡，等他們睡了，換你去吵他」、「千金買房，萬金買鄰，溝通無果，真的沒什麼辦法，除非是晚上超過10點，錄音報警處理」、「看時間，太晚可以報警」、「我也贊成錄音存證並報警，很多人是自私而且強辭奪理的」。

關鍵字：噪音困擾鄰居問題頂樓居民孩子嬉鬧睡眠問題

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