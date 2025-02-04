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嘉義台積年薪開出70萬↑　在地曝租金：供給已明顯不足

▲▼高雄,看屋,房仲 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台積電2月15日舉辦「嘉義專廠招募面談會」，剛需帶來大量的租屋需求，供給明顯不足，租金開始上漲。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電2月15日舉辦「嘉義專廠招募面談會」，徵才訊息一出，吸引在地人踴躍報名，提供年薪70萬元以上的待遇，專家表示，自台積電一宣布到嘉義設廠，房價已經三級跳，剛需帶來大量的租屋需求，目前供給明顯不足，2房月租金達1.8~2.5萬元。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

台積電（2330）正在嘉義科學園區興建兩座CoWoS先進封裝廠，嘉科位於嘉義縣太保市西側，靠近朴子交界處，距離高鐵嘉義站車程約10分鐘，嘉義縣長翁章梁曾透露，第一座先進封裝廠預計2025年第三季完工裝機、2026年第二座完工裝機，2028年兩座廠開始量產。

隨完工期程逼近，台積電將在2月15日舉辦「2025台積電技術員招募面談會_嘉義專場」，根據徵才網站顯示，徵才條件為高中職畢業，無經驗可，採4班2輪制，工作2天、休息2天，日、夜輪班，日班總月薪約3.2萬元，夜班總月薪約4.3萬元，另有分紅獎金，平均年薪達70 萬元以上。

嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠表示，台積電作為嘉科首家進駐業者，成為嘉義半導體產業鏈關鍵，未來可吸引更多上下游廠商進駐。

前幾年太保、朴子受惠台積電利多，不少新案一開案就被秒殺，目前區域可售案不多，且多為在地建商推初的華廈產品，根據實登統計，新案單坪成交價已站穩3字頭，區域面臨無屋可賣的窘境。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲周邊新大樓多位於高鐵特區，台積電員工主要租賃區域，也以該區最受歡迎。（圖／記者張雅雲攝）

東森房屋嘉義太保加盟店東葉彥廷表示，周邊新大樓多位於高鐵特區，台積電員工主要租賃區域，也以該區最受歡迎，由於剛需帶來大量的租屋需求，目前供給明顯不足，租金開始上漲，套房月租金約6500~7500下，2房月租金達1.8~2.5萬元，起碼有1成漲幅。

尤其不少屋主當初取得房價落在1~2字頭，2房總價550~800萬元，3房主力總價約900~1100萬元，換算下來，置產客、包租公投報率達2.7~3%。

葉彥廷表示，現階段自住客呈現觀望，不過受房地合一稅影響，屋主釋出的供給量不多，加上新案選擇少，房市仍是持續量縮價微漲。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

關鍵字：台積電嘉義專廠徵才房價租金東森房屋

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