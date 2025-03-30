怕被關！她苦惱「為何現在透天愛裝電梯？」　過來人反應超意外

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著人口結構變遷，不少透天建案會在內部加裝電梯，因應高齡化社會，然而看似方便的設計，卻被許多人詬病。一名女網友就苦惱發問，「為什麼現在的透天那麼愛裝電梯？如果被關在裡面，家裡又沒有人怎麼辦？」話題掀起討論，結果網友的回應讓她超意外。

女網友在Dcard發文提到，為什麼現在的透天那麼愛裝電梯，建商說是到時候就不用爬樓梯了，且事後才裝是一大工程，「那選地坪大一點的孝親房就好啦！況且電梯每年都要保養，如果忘了保養被關在裡面，剛好家裡又沒有其他人，可能就在裡面......。」

最後，她也不禁好奇問道，「有沒有透天有電梯的住戶可以分享？各位會寧願買有電梯的，還是乖乖爬樓梯呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，不少過來人大讚，「我家的電梯有裝電話，然後也確實是要每年保養喔！一開始是為了我阿嬤（之前坐輪椅）過年來這裡住而裝的，後來老人家過世了，但還是覺得有電梯超方便」、「住透天每天搭電梯，真的推薦一定要裝，如果是拿大型的物品也非常方便」、「電梯除了很好用，也更保值，未來轉手會比較好談價格喔」；還有網友直言，「長輩老了送公寓大樓外加看護最好，整層活動都不是問題」、「有錢住透天沒錢保養電梯嗎」。

另外，還有網友中肯表示，孝親房勢必要考慮長輩未來行動不方便的問題，若沒安裝電梯，就只能設在一樓，但就有以下幾種可能，「1.新加坡式透天，一樓停車空間+孝親房，這樣長輩幾乎不太會走上去，也失去孝親的意義，更別說都得門窗緊閉，避免吸汽車廢氣。2.普通臨路透天，一樓客廳+廚房+孝親房，長輩想午休或七早八早就睡覺時，晚輩還在吃飯看電視，甚至晚歸都會吵到長輩。3.地下室停車的社區透天，孝親房若放地下室，比第1個還糟。4.大地坪透天，通常存在於鄉下，寸土寸金的六都市區或蛋白區，有這種空間的幾乎都是4-5千萬以上，所以有電梯就靈活很多了。」