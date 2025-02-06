台中最強商圈甩退租潮陰霾　「滿租金雞母」喊降4千萬求售

▲台中市公益路結合勤美誠品，被稱為台中最強商圈，過去經過租金過高、疫情、政策干擾，曾陸續出現退租情況。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市公益路，過去經過租金過高、疫情、政策干擾，曾陸續出現退租情況，但近期整條公益路上，繁華似錦，也有連鎖品牌業者的房東掛賣許久，先降4千萬元求售。信義房屋專家表示，公益商圈近期小型店面詢問度高，物件相當稀少。

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餐期時刻走在公益路上，與過去稀稀落落不同，正公益路大約始於西區英才路，一路到南屯區文心路，約2公里長度，過去經過租金過高、疫情、政策等干擾，曾陸續出現退租情況，不過近期整條正公益路上，繁華似錦，讓許久沒回到台中的遊子驚呼：「10年奇景！」

▲近期整條正公益路上，繁華似錦，讓許久沒回到台中的遊子驚呼：「10年奇景！」（圖／記者陳筱惠攝）

趁著勢頭大好，位於公益路上一棟連續4間樓店的房東，2021年以開價3.99億元求售掛網，近期悄降4000萬元，開價3.58億元再度求售，該店面鄰近勤美誠品，位於「廣福通商大樓」1、2樓，目前承租戶為新東陽、寶島眼鏡、星野集團、義美食品，皆是穩定老牌知名店家。

信義房屋公益忠明店曾志凱就分析：「公益商圈串聯勤美商圈，在活動多、人潮多的情況下，確實店面需求回溫，2024年經歷過一連串洗牌，目前小型店面詢問度高，物件相當稀少。」

以「廣福通商大樓」1、2樓4間店面來說，這4間店面月收租金額達65萬元，年收租金近800萬元，權狀坪數約440坪，屋齡超過30年，開價3.58億元，每坪單價落在82萬元左右。

▲「廣福通商大樓」1、2樓，目前承租戶為新東陽、寶島眼鏡、星野集團、義美食品，皆是穩定老牌知名店家。（圖／記者陳筱惠攝）

曾志凱認為：「公益路上熱鬧繁華，但樓店、透店對於租客來說沒有太大區別，但對要置產出手的買方而言，考慮的點就會多出許多，公益路上地坪25坪左右的老透店市價約4000萬元，換句話說4間透店也僅約1.6億元總價，相對樓店產品還是比較吃香。」

不過該4間店面擁有連鎖業、穩定的金雞母租客加持，加上皆為大面寬產品，能見度高，雖總價高，但曾志凱認為：「降價4千萬元加上這價位是開價，仍是相當有機會。」

不過租賃市場上公益路仍佔有一席之地，在地經營的燒肉業者表示：「公益商圈目前租金行情大概單坪租金落在2000~3000元不等，正公益路過去沒3000元沒辦法插旗，COVID疫情爆發後，就一直在區段找尋目標，前年趁著景氣剛回溫順勢簽下長約，也是租到賺到！」

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