陸敬民／業主期望值=代銷接案價　329還等不到降價

▲從去年第4季到今年329檔期，房市充斥著房市會降價的氛圍，可是今年329檔期看不到價格向下修正的可能性。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

去年9月央行祭出第七波信用管制後，從去年第4季到今年329檔期，房市充斥著今年房價會降價的氛圍，可是我要很正式的做個預測，就是今年329的檔期的預售首購產品，看不到價格向下修正的可能性。

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據了解，許多今年329檔期要公開進場的預售案，代銷業者絕大部分都是在去年就已經完成提案，幾乎業主期望值就是代銷接案價， 尤其2020~2024年這一大波的房市向上大行情，包括上市櫃建商、上市櫃代銷，往往是超價再賣，在合理利潤基礎上，每坪再加價賣。

因此，即使現在面臨建商銀彈跟市場景氣拔河，絕大部分首購新案都不會看到實質的價格修正，只有2種情況才有可能降價。

▲今年329檔期不少新案持續「量縮價平」，主因是營造成本還在浮動，加上2026年碳費正式開徵，建商沒有必要在現階段降價。（示意圖／記者張雅雲攝）

第一種是代銷業者開高價撐到520檔期，不想再賠錢賣直接撤場，當一個新案頻繁換代銷時，業主才會考慮價格向下修正，目前第一波代銷，還沒有死在沙灘上，所以房市還看不到血流成河。第二種則是建商進入成屋階段，面臨分戶貸款的庫存壓力，才會有機會適時的價格反應下修。

而根據目前掌握的資訊，今年329檔期不少新案持續「量縮價平」，主因是營造成本還在浮動，加上2026年碳費正式開徵，該政策對鋼鐵、水泥等諸多產業影響匪淺，建商沒有必要在現階段降價。

至於平到何時，才會出現價跌？我認為，329檔期還看不到，但是520檔期時可以期待，最有可能的時間落在520檔期到928檔期之間，買氣萎縮會讓許多代銷業者反映市場的現況，屆時才會實登價格比同類型產品低5%，出現實質降價的幅度。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長



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