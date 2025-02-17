「化零為整」空間隱形設計術！5大巧思打造俐落機能宅

作者：幸福空間

（圖片提供／今城室內裝修設計）

為了避免空間被切割得零碎，產生雜亂無章的負面觀感，室內設計師時常需要整合機能，將有形藏於無形，創造俐落視感，同時拓寬視野，放大空間感。尤其是以小坪數為主流的現在，更需要靈活運用化零為整的隱形設計手法！今城室內裝修設計盧奕緁設計師便相當擅長將機能藏於設計中，總是能發揮創意，打造令屋主驚喜連連的美感實用空間，以下彙整幾個優質做法，激發你的裝潢靈感。

Idea 1 穿鞋椅藏櫃體 省空間不佔位

設計師依循家庭成員生活習慣訂製專屬收納計畫，創造易收、易拿、美觀的美型收納，展現現代時尚感。譬如玄關處沿立面植入整面懸空式高櫃，中段鏤空作為置物小檯面，下方客製化可儲物的穿鞋椅，既省空間又不佔位。

（圖片提供／今城室內裝修設計）

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Idea 2 鏡子藏衣櫃 風水沒問題

臥室經常在擺上一張雙人床後，所剩空間無幾，容易出現「鏡照床」的風水禁忌。因此，今城室內裝修設計直接將鏡子藏入衣櫃中，讓屋主有需要時再將鏡面轉向自己使用，既化解風水問題，也提升臥室的實用性。

（圖片提供／今城室內裝修設計）

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Idea 3 臥榻、書桌、衣櫃一體成形 無縫串聯機能

客製化家具將臥榻、書桌、衣櫃以高低有致的線條流暢結合，使視覺行雲流水的延展開來，畫面變得和諧均衡，不會顯得凌亂無章，使用起來也隨心所欲，相當符合生活所需。

（圖片提供／今城室內裝修設計）

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Idea 4 格柵中藏門片 形構完整平面

一面牆有多道門片，就像是一幅畫被分割成多個片段，令人覺得破碎不完整，因此今城室內裝修設計利用格柵完美隱藏儲藏室與廚房的出入口，造就大氣整體感，同步擴散日式風的幽靜嫻雅氣息。

（圖片提供／今城室內裝修設計）

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Idea 5 隔間牆結合收納 升級功能性

以實牆切分區域，時常會伴隨強烈壓迫感，讓空間更顯窄小。此時，結合多元機能的櫃體便成為最佳解方！不僅能自由決定高度，讓視覺得以喘息，還能穿插吊櫃、展示櫃，附加儲物、陳列、展示等功能，賦予空間更多使用彈性。

循著屋主一家人的生活脈絡，今城室內裝修設計靈活運用各式設計語彙，將每一寸空間發揮到極致，締造簡約雋永的動態生活畫，也帶來美好舒適地的居住體驗。

（圖片提供／今城室內裝修設計）

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