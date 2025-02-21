南部地震震不停！　嘉市補助「房屋健檢」每棟最高40萬

▲嘉義市府工務處說明，初步評估每棟最高補助1萬5千元、詳細評估每棟最高補助40萬元。（示意圖／記者項瀚攝）

記者陳致平／綜合報導

台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊上，地震頻繁，嘉義大埔今年1月21日發生芮氏規模6.4有感強震及100多起芮氏規模4至5之餘震，鑒於災害發生的不確定性及難以預知，嘉義市府為重視建物結構安全，將從3月起補助老舊建屋「房屋健檢」，每棟最補助40萬元。

面對天然災害發生具有不確定性，嘉義市府推廣建築物耐震觀念，加強建築物地震災害預防宣導工作，將辦理2025年度「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫」。

工務處表示，預計在3月起針對1999年12月31日前取得建造執照之合法建築物可申請耐震能力評估以及公寓大廈建築物結構補強措施補助，初步評估每棟最高補助1萬5千元、詳細評估每棟最高補助40萬元。



工務處進一步說明，預計受理建築物耐震能力初步評估補助共30件，每棟補助1萬2至1萬5千元，詳細評估預計1件，每棟補助最高40萬元整；建築物公寓大廈結構補強補助上限45%，若有立即危險性則提高上限至85%（最高補助至450萬元整），配合市府推動都市危險及老舊建築物加速重建及私有建築物耐震階段性補強等改善措施，以達到「大震不倒、中震可修、小震不壞」。