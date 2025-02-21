台中單價逾50萬被當豪宅　估價師指1癥結：小宅納稅額恐較高

▲財政部公布2024年度個人出售房屋財產交易所得計算標準，被質疑政府是否將民眾視為「提款機」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

財政部公布2024年度個人出售房屋財產交易所得計算標準，以台中市為例，高價住宅標準從4000萬元調降至3000萬元，2025年更新增「不含車位建坪單價50萬元以上」者，也納入高價住宅範圍。信義房屋專家表示，主要影響的房屋取得適用舊制課稅、且無法提供取得成本交易的屋主。

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財政部公布2024年度「個人出售房屋之財產交易所得計算標準」，針對2016年以前取得之房屋，若無法提供取得成本相關證明文件，即適用非房地合一稅課徵範圍之舊制，在5月申報個人綜合所得稅時，依「高價住宅」與「非高價住宅」兩種計價基礎申報財產交易所得。

然而眼尖的民眾發現，政府去年已經調整過一次課稅標準，換言之，即便2024年度出售房地總價未達3000萬元，但若該住宅不含車位之建坪單價超過50萬元，仍將被視為高價住宅。

▲以台中成交2100萬元物件要繳的稅，比成交3200萬元的物件來得高。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，正心不動產估價師聯合事務所估價師黃昭閔表示：「此舉顯示政府進一步加強房市調控力度，除了央行透過信用管制限縮貸款額度外，行政部門以提高稅賦的方式加碼，對當前出售獲利的屋主課以重稅，貫徹國父平均地權『漲價歸公』的理念。」

信義逢甲上安店經理周子凡說：「主要影響的房屋取得適用舊制課稅、且無法提供取得成本交易的屋主，近期也有非常多屋主詢問，對於新制，市場還在震撼中。」

實際舉例來說，以台中成交3200萬元3房物件、房地比1/3來計算，另一物件為2100萬元、2房，但單坪50萬元以上，房地比2/3來比較。同樣都是申報所得稅，3200萬元的所得稅應為213萬元、但2100萬元的交易申報所得來到280萬元。

▲估價師表示，因爲小宅的土地持分比例小，因此用房地比計算後，建物的課稅基礎就會變得比較高。（圖／記者陳筱惠攝）

黃昭閔點出：「因爲小宅的土地持分比例小，因此用房地比計算後，建物的課稅基礎就會變得比較高，形成2100萬元成交的小宅，計算出來的財產交易所得，比3200萬元大坪數住宅的財產交易所得還要高。

黃昭閔估價師進一步指出：「從近30年房地產走勢來看，在資產高度通膨的情況下，2016年以前取得的房屋如今出售，大多數房價確實已大幅上漲。然而，土地增值稅針對長期持有20年至40年以上者，仍提供20%至40%的減徵優惠，但高價住宅部分卻未享有類似優惠，反而將稅率從17%提高至20%。」此舉也被質疑政府是否將民眾視為「提款機」。

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